El asistente de Fiji

Aquel soleado día de agosto en Río 2016, los sentimientos de Ignacio Llopis estaban divididos, su corazón no sabía a qué atenerse. Apasionado del rugby, en ese momento era testigo del enfrentamiento entre la selección española de rugby -"Las Leonas"- y la de Fiji, equipo donde este joven español trabajaba como asistente y al que profesaba un gran afecto tras muchos días de convivencia en la villa olímpica. Al final, España obtuvo un meritorio diploma olímpico en su último partido del torneo tras derrotar a las jugadoras del país oceánico por un contundente 21-0.

Ahora, este joven español de veinte años, nacido en Barcelona y de padres valencianos, recuerda aquel mes como voluntario olímpico como una gran experiencia en su vida. Además de vivir las Olimpiadas en un país muy especial para él como Brasil, confluían varias de sus pasiones: el deporte del rugby, trabajar de forma altruista para los demás, y practicar los cuatro idiomas que domina.

En los Juegos Olímpicos, Ignacio fue "fichado" como voluntario para trabajar con el equipo de Fiji, gracias a su incuestionable predilección por el rugby y a su gran facilidad para los idiomas. Durante la competición, fue un resolutivo traductor y un excelente guía para las chicas del equipo oceánico ya que conocía muy bien la ciudad de Río de Janeiro, pues había residido en Brasil con su familia durante varios años. "En la villa olímpica pude conocer a los grandes deportistas del momento, como Usain Bolt, Pau Gasol, Michael Phelps, o Rafa Nadal", comenta Ignacio a la vez que esboza una sonrisa.

Ahora en España, Ignacio Llopis ha dejado el rugby de competición, aunque no del todo, ya que forma parte del equipo de IE University, con los que entrena de vez en cuando a las afueras de Segovia, en la localidad de La Lastrilla. Con su anterior equipo en Madrid, fue campeón de la liga local y tercer clasificado en el campeonato nacional durante la temporada 2014/2015. Hoy día, la competición "pura y dura" que exige un gran campeonato ha quedado atrás. Renunció a su progresión como jugador de rugby profesional para dedicarse de lleno a los estudios. En el momento de elegir universidad lo tuvo claro: quería venir a estudiar al campus de IE University en Segovia, donde actualmente estudia segundo curso del Doble Grado en Administración de Empresas y Relaciones Internacionales.

La historia de Ignacio Llopis es realmente curiosa. Pese a su juventud, este joven ha residido hasta en seis ciudades: Barcelona, Madrid, Zaragoza, la capital canadiense de Ottawa, la brasileña urbe de Sao Paulo y Segovia. Además, domina cuatro idiomas (español, inglés, francés y portugués), ha estudiado otros dos más (italiano y alemán), y ha visitado más de treinta y cinco países de América, África y Europa. Paradójicamente, se siente realmente cómodo ahora en Segovia, una ciudad que apenas supera los cincuenta mil habitantes y que se le podría quedar pequeña. "Con toda sinceridad, estoy contentísimo de haber tomado la decisión de venir a Segovia; quizás lo que más me ha dolido ha sido dejar el club de rugby de Madrid del que formaba parte", afirma...

