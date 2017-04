La reina Sofía define ‘Reconciliare’ como “una exposición impresionante”

La reina, en el centro, posa con las autoridades nacionales, autonómicas y locales junto al ábside de la iglesia de San Martín, una de las tres sedes de la exposición. / kamarero

Cuéllar es oficialmente desde ayer uno de los enclaves que forman parte de la historia de Las Edades del Hombre con la inauguración oficial de la muestra ‘Reconciliare’ que hasta el próximo mes de noviembre permitirá disfrutar de cerca de una selección formada por cerca de un centenar de piezas pertenecientes al mejor arte religioso y sacro de Castilla y León. La reina emérita Doña Sofía ejerció ayer como madrina de la exposición en el acto inaugural de la muestra, que supuso una multitudinaria demostración del apoyo que los ciudadanos de la villa expresaron a esta importante iniciativa cultural con su presencia en las calles.

Desde primera hora de la mañana, el importante dispositivo de seguridad desplegado por todo el pueblo por las unidades del GAR de la Guardia Civil dejaba patente la importancia de la primera visita de un miembro de la actual Familia Real Española a Cuéllar. En las tres sedes de la exposición, las vallas instaladas delimitaban perfectamente los lugares acotados para el público, autoridades y medios de comunicación, que también realizaron un importante despliegue con cerca de medio centenar de periodistas de prensa, radio, televisión y medios digitales.

La iglesia de San Andrés fue el lugar elegido por la Fundación para iniciar el recorrido inaugural de la muestra, donde fueron llegando los invitados y las autoridades que participaron en este acto. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, llegó minutos antes de las 12 del mediodía, y allí le esperaban ya la delegada del Gobierno en Castilla y León María José Salgueiro, la presidenta de las Cortes de Castilla y León Silvia Clemente, el alcalde de Cuéllar Jesús García y el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo metropolitano de Valladolid Ricardo Blázquez.

La comitiva que acompañaba a la reina entraba puntualmente al mediodía por la calle de La Cilla, y Doña Sofía fue allí cumplimentada por las autoridades para iniciar sin dilación la visita a la exposición. El secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre Gonzalo Jiménez y el comisario de la exposición y delegado diocesano de Patrimonio en Segovia Miguel Angel Barbado ejercieron como guías para explicar a la reina y a las autoridades algunas de las características de las obras expuestas, así como el diseño expositivo de la muestra.

En la iglesia de San Andrés, que ofrece el preámbulo y uno de los cuatro capítulos de la exposición, el obispo de Segovia César Franco, en representación de la Fundación Las Edades del Hombre pronunció un breve discurso inaugural en el que destacó la “comunión entre las diócesis” que ha permitido llevar adelante este nuevo proyecto cultural, y aseguró que el arte cristiano “no es sólo exponente del espíritu humano transido por la belleza trascendente de Dios, sino exponente inequívoco de la pasión por ofrecer al mundo la única belleza que nos salva, la belleza de Cristo”.

Monseñor Franco valoró el esfuerzo y la colaboración de las instituciones públicas y privadas para patrocinar la muestra en un tiempo en el que “lo cristiano no goza de la estima que merece”, y aseguró que apostar por el arte “es apostar por el perfeccionamiento del hombre y la reconciliación de la humanidad con el misterio que le religa con Dios”.

Empleando el lema de la exposición, el prelado segoviano aseguró que el arte “es medio de reconciliación entre culturas y medio de elevación hacia la cumbre de lo humano” y citó al pintor Kandinsky al asegurar que “los periodos en que el arte no tiene representación de altura son periodos de decadencia en el mundo espiritual”. Además aseguró que la palabra reconciliación “evoca la necesidad urgente en nuestra época lacerada por divisiones, guerras, odios fratricidas y la terrible lacra del terrorismo que el Papa Francisco ha definido como una guerra mundial a pedazos”.

Además, aseguró que las obras de arte de la exposición “se explican desde el anhelo del hombre de ser reconcilado y reconciliar, es decir, de ofrecer esperanza al hombre asediado por una cultura de muerte”, y concluyó invitando a “dejarse reconciliar” por el mensaje de paz que transmite la muestra.

Tras la intervención del obispo, la comitiva se trasladó hasta la iglesia de San Martín, donde la reina visitó los capítulos II y III de la exposición e incluso tuvo la oportunidad de saludar a algunos de los artistas contemporáneos que han cedido alguna obra a la muestra, como en el caso del pintor Luciano Díaz Castilla, con quien Doña Sofía departió durante unos minutos.

En el ábside de esta joya del mudéjar cuellarano, la reina y las autoridades posaron para la ‘foto de familia’ en medio de las aclamaciones y saludos de los centenares de cuellaranos que se congregaron a lo largo del recorrido.

Desde San Martín, Doña Sofía cubrió a pie la distancia que separa este templo de la iglesia de San Esteban, tercera y última sede de la exposición, donde fue obsequiada con un ejemplar del catálogo oficial de la muestra e inauguró con su dedicatoria el libro de firmas de la muestra. Tras completar la visita, la reina emérita se despidió de las autoridades para regresar a Madrid, no sin antes asegurar en una breve declaración a los medios que la exposición de Cuéllar “es impresionante y está montada con mucho arte”.

