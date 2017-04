«Nadie se esperaba que se fueran a fugar los etarras… ¡Bueno, los etarras nadie!»

/ Kamarero

La Fuga de Segovia: Se conoce así a la huida de la cárcel de Segovia de 29 presos (24 militantes de ETA y 5 Catalanes del FRAP, FAC, MILY PCE) por el colector de aguas fecales después de haber cavado un túnel, durante seis meses, y que acabó con el arresto de 24 de los fugados, la muerte de otro de ellos y la huida a Francia de los otros cuatro restantes.

Su nombre es Francisco G. Pajuelo y, hace 41 años, el 5 de abril de 1976, era un joven de poco más de 20 años que había comenzado, dos años antes, su carrera como funcionario de prisiones en la cárcel de Segovia. Pajuelo, por lo tanto, vivió de manera directa lo que ocurrió aquel día (y los posteriores) alrededor de un suceso que no es extraño que se haya convertido en el argumento principal de libros y películas porque tenía todos los ingredientes para ello.

Hace tan solo unos meses que Pajuelo se ha jubilado y, me confiesa que no había vuelto a pisar la vieja cárcel segoviana desde que en el año 2001 el Centro Penitenciario cambio a las nuevas instalaciones de Perogordo...

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.