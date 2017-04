Vázquez reclama mantener “vivo” el debate sobre las diputaciones

Los ponentes de las jornadas posaron en la clausura con el presidente de la Diputación en el salón de plenos del Palacio Provincial./ el adelantado

El presidente de la Diputación, Francisco Vázquez abogó ayer por mantener "vivo" el debate sobre la permanencia o supresión de las diputaciones provinciales, con el objetivo de dar a conocer la labor que desarrollan estas instituciones para prestar servicios "donde otras administraciones no pueden llegar".

Vázquez clausuró ayer las jornadas "Diputaciones provinciales. Historia, actualidad, futuro", que ha acogido en el salón de plenos del Palacio Provincial a cerca de una decena de expertos e investigadores para analizar la relación histórica y jurídica de las diputaciones con los municipios; y que han sido organizadas y patrocinadas por la institución provincial segoviana.

En su intervención, el presidente de la Diputación manifestó que "es importante conocer las diputaciones provincial, pues creo que son las grandes desconocidas a nivel institucional, a pesar de llegar donde otros gobiernos no pueden llegar". Por ello, destacó la importancia de realizar jornadas como las que se han celebrado en los dos últimos días en la Institución para poner en valor la labor desarrollada por las administraciones provinciales.

Así, señaló que en la permanencia del debate en el ámbito social y científico "tienen mucho que ganar las diputaciones, porque actualmente se intenta que desaparezca algo que se desconoce".

En la última de las conferencias del seminario, el profesor Enrique Orduña Prada, del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, disertó sobre el futuro de las diputaciones provinciales en el siglo XXI, y aseguró que la crisis y el deterioro institucional ha llevado a cuestionar los gobiernos locales intermedios tanto por fuerzas políticas de distinto signo, como por sectores sociales y económicos, calando entre los ciudadanos una cierta imagen de rechazo ante los mismos. Orduña aseguró que este fenómeno, que no es exclusivo de nuestro país se ha centrado en España en la figura de las diputaciones provinciales, en cuanto órgano de gobierno y administración constitucionalmente garantizados de la provincia.

En su opinión "la crítica a las diputaciones provinciales se ha convertido, en las posiciones más maximalistas, en una enmienda a la totalidad, concretándose, directamente, en su supresión sin más" y por ello realizó un exhaustivo repaso por los diferentes aspectos que integran la supervivencia de los entes provinciales.

Las ponencias de José Antonio Pérez, Profesor del Departamento de Ciencia Jurídica de la Universidad Miguel Hernández de Elche, el Catedrático del Departament de Dret Públic, Facultat de Ciències Jurídiques Campus Catalunya-Universitat Rovira i Virgili, Antoni Jordà-Fernández y el catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Eduardo Galván completaron la jornada final.

