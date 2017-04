Cantalejo se pone de gala para acoger la novena carrera pedestre ‘Carralagunas’

La novena edición de la carrera pedestre ‘Carralagunas’, quinta prueba del Circuito Provincial de la Diputación, volverá a poner a Cantalejo en el epicentro del atletismo popular en Segovia, con varios centenares de atletas dispuestos a recorrer los once kilómetros entre pinares y lagunas, en una perfecta comunión entre deporte y naturaleza, puesto que la prueba transita por el entorno de Las Lagunas de Cantalejo, declarado como zona de especial protección para las aves.



De esta manera, a las cinco y media de la tarde se dará la salida a la prueba para los andariegos, evidentemente no competitiva, dejando para las seis y media de la tarde la salida para los atletas, que tardarán cerca de cuarenta minutos en terminar el trazado. Teniendo en cuenta que las previsiones meteorológicas son favorables, puesto que no hará demasiado calor y no se esperan lluvias, todos los pronunciamientos son favorables para que la Carralagunas sea todo un éxito.



Los premios que se otorgarán al finalizar la prueba será un trofeo más productos de la tierra para los tres primeros clasificados de cada categoría tanto masculino como femenino y también para los tres primeros clasificados locales en la general tanto masculinos como femeninos. Además a todos los corredores se les entregará un pequeño obsequio, la bolsa del corredor que contará con una camiseta, un par de calcetines y un llavero. Al término de la prueba, a cada participante se le proporcionará un bocadillo y un refresco. Los interesados en apuntarse aún podrán hacerlo en la zona de la ermita de Cantalejo, siempre que queden plazas libres.

