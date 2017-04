El alirón aguarda en capilla

Un jugador del Atlético Astorga hace una entrada al lateral de la Gimnástica Segoviana Borja Plaza. / KAMARERO

La Segoviana aguarda en capilla. Este fin de semana tiene la posibilidad de coronar el título de Liga del Grupo VIII de la Tercera División. La Gimnástica puede cantar el alirón mañana -sábado- si el Atlético Astorga no suma ningún punto en su partido frente a la SD Almazán, que se disputa en La Eregudina (17.30 horas). En caso de que el conjunto maragato haga sus deberes y puntúe en positivo, la oportunidad de la consecución del campeonato para la plantilla azulgrana tomaría como epicentro el campo de La Albuera (18.00), donde los hombres de Abraham García sólo dependen de sí mismos para consumar el objetivo.



Como contrincante, reciben al CD San José, un plantel novel en la competición que, con sus actuaciones, se ha ganado el respeto de los rivales. El cuadro soriano se mantiene en decimosegunda posición y toca con los dedos la permanencia. “En el partido de la primera vuelta nos hicieron un planteamiento novedoso que nos costó desatascar y no fue hasta última hora cuando ganamos -con un gol de Kike-”, reconoce García.



Para esta ocasión, el técnico confía en recuperar a los jugadores que llevaban arrastrando molestias antes de los días de descanso de Semana Santa: “Cuantos más seamos mejor: Ivi está recuperado, Chupo va a mejor y Domingo continúa con su tratamiento”.



En cuanto a la respuesta del equipo por tallar el nombre de la Segoviana en los anales de la Tercera División, sostiene con los pies en el suelo: “Hemos superado con creces el plan específico que nos habíamos fijado. En el último tramo del calendario nos hemos encontrado con más dificultades, pero nuestro mayor rival somos nosotros mismos. Cada enfrentamiento hay que exponer el máximo y ahora tenemos tiempo para preparar la recta final”.

BORJA PLAZA: "QUEREMOS DEDICÁRSELO A LOS AFICIONADOS" La plantilla de la Segoviana aspira a sellar su segundo objetivo de la temporada, conquistar el título liguero, ante su afición. Los jugadores quieren brindar a su público la consecución del campeonato sobre su escenario. “Queremos recuperar las sensaciones. Nos quedan tres puntos para ser campeones y queremos dedicárselo a los nuestros en La Albuera. Se espera que venga mucha gente y va a ser una fiesta tanto dentro como fuera del campo”, comenta el lateral Borja Plaza.



Pese a que el conjunto azulgrana se llevó la victoria en la primera vuelta (0-1), el defensa sabe de la dificultad que imprimirá el rival soriano: “El choque de la ida fue complicado: nos taparon los espacios, replegando líneas, y nos impidieron aplicar nuestro sistema”. La clave para ganar, asegura: “Será mantener la portería a cero. Además, el impulso de la afición nos ayudará a sumar los tres puntos”.



Con vistas al último tramo de la competición y a los cruces de la fase de ascenso, reconoce: “Aunque aseguremos la primera plaza de la Liga, sería un error relajarnos en el resto de partidos que quedan hasta el play off. Pese a que no nos juguemos nada tenemos que seguir con un planteamiento serio, ya que bajar el ritmo podría ser contraproducente para nosotros”.

ENTRADAS A UN EURO El hecho de amarrar el título en casa ha suscitado expectación en los aficionados gimnásticos y la junta pone todo de cara para que La Albuera se enfunde sus mejores galas y el graderío se tiña de colorido. La directiva del club vuelve a repetir la promoción de entradas a un euros, que pueden ser adquiridas por sus socios en los puntos de venta habituales: Deportes Miguel Ángel, Óptica C&C, Bar Gallego, el estanco frente al Campus María Zambrano y en la sede hasta hoy.

