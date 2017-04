Victorio Jiménez representará a Castilla y León en el Concurso Nacional de Coctelería

El barman segoviano Victorio Jiménez acumula ya la victoria en siete campeonatos regionales de coctelería. / T. DE SANTOS

Segoviano será el representante de Castilla y León en el Concurso Nacional de Coctelería, que se celebrará en la capital extremeña, Mérida, el próximo mes de noviembre. En concreto, el nombre de la región estará en manos de Victorio Jiménez, vencedor del XXXV Concurso Regional de Coctelería, celebrado el martes en Palencia.

No es la primera vez que gana un certamen de este tipo —de hecho, ha vencido ya en siete campeonatos de Castilla y León, tiene tres subcampeonatos de España, un premio hispanoluso…—, pero reconoce que hacerlo en Palencia fue complicado, porque la competencia era muy buena. Es más, tuvo que desempatar para conseguir el primer puesto, así que se muestra “muy contento, porque ha sido muy sufrido”.

Jiménez elaboró un cóctel especial para este concurso, ya que hay que presentarse al certamen con un combinado inédito, modelo aperitivo, llamado ‘Niki Coctail’. Con el orgullo del ganador, comparte sus ingredientes sin problema. “Lleva dos centilitros de ginebra, dos centilitros de lima, cuatro centilitros de Aperol, que es un aperitivo tipo vermú, y un chorrito de Campary; y de decoración twist de lima, esas rajas finitas de la cáscara”, explica, “todo ello preparado en vaso mezclador y servido en vasos de cóctel muy fríos”.

Suena fácil la preparación, pero hay que tener en cuenta muchas cosas en el concurso, afirma Jiménez, por ejemplo, que hay que preparar cinco copas que queden exactamente iguales, así que hay que conocer la densidad del hielo para tener en cuenta si se va a deshacer mucho o poco; hay que tener cuidado de no verter ningún líquido y no cometer ningún fallo en la preparación, porque todo ello penaliza.

“Yo tuve suerte y me salieron las cinco copas perfectas”, afirma, aunque también hay mucho trabajo detrás, pues “hay que practicar mucho para que quede todo bien y conocer el hielo, hay que jugar con muchas cosas, pero eso te lo da la experiencia”.

Tras conseguir la mejor puntuación en destreza y la mejor en la cata a ciegas, Jiménez descubrió que no había ganado aún, sino que un compañero palentino había igualado su puntuación en ambos aspectos. Así que el jurado pidió a ambos que prepararan un ‘Manhattan’ para desempatar, un cóctel clásico que le dio al segoviano la victoria.

Alrededor de treinta barman concursaron en el certamen regional, pero la experiencia y el saber hacer de Jiménez pesaron más. Y es que lleva desde los 18 años detrás de la barra —en la discoteca Ladreda 25 descubrió su pasión por la coctelería, de la mano de Félix Garzón, al que aún llama “mi maestro”— y desde el principio se interesó por conocer los combinados, las mezclas más apetitosas y rompedoras.

“Empecé a ir a concursos, te das tropezones y te levantas... pero estoy encantadísimo con mi trayectoria”, reconoce, por lo que “de momento, no tengo pensado retirarme, pero todo llega a un límite, y estoy pensando que dentro de dos años... Pero mientras haya afición y te pongas nervioso al preparar un cóctel, mientras tengas ese gusanillo, no te puedes retirar”.

Además de Victorio Jiménez, otro segoviano participó en el XXXV Concurso Regional de Coctelería, celebrado el martes en Palencia. Se trata de Daniel Olmos, quien con su cóctel ‘Tentación’ quedó cuarto en la categoría de Joven Barman.

