El Unami Venta Magullo prepara con intensidad el partido ante el Innobasket

La jugadora segoviana entra a canasta superando a su rival. / KAMARERO

El Unami Venta Magullo comenzó al lunes a preparar con toda la intensidad el encuentro de ida de la eliminatoria previa a la fase de ascenso que llevará al conjunto segoviano hasta Avilés para enfrentarse al Innobasket asturiano en un partido que la entrenadora del equipo, Esther Muñiz, califica de “difícil, porque somos las favoritas para superar la eliminatoria, la presión es para nosotras, y el rival es de categoría”.

El partido se jugará a las siete de la tarde del domingo, y en una cancha que será prácticamente nueva para ambos conjuntos, ya que el Innobasket ha tenido problemas para poder jugar en su pabellón habitual, y finalmente el encuentro se ha trasladado a la localidad de Muros del Nalón, a quince kilómetros de Avilés, lo que significará un pequeño hándicap para el equipo local, y una leve ventaja para el segoviano, que ha conseguido el dinero suficiente para poder pasar la noche en un hotel, pero tendrá que realizar el desplazamiento en vehículos particulares.

Muñiz se ha estudiado al rival a fondo, y por ello considera que la eliminatoria depende de lo que pueda hacer su equipo en la cancha, “sobre todo en lo que a intensidad defensiva se refiere. El Innobasket cuenta con gente muy grande, pero que no anota muchos puntos, y por ello debemos saber centrarnos en nuestro trabajo en la pista, defender como sabemos y tratar de imponer nuestro estilo de juego”.

Aunque la eliminatoria tendrá un encuentro de vuelta en el Teodosio, la entrenadora del Unami no quiere pensar más allá de lo que suceda el domingo, “y así se lo he trasladado a mis jugadoras. Tenemos que ir con todo desde el principio, y no guardarnos nada pensando en el choque de vuelta”.

