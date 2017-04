“Quiero ser campeón en casa”

Anel, con el brazalete de capitán, sale al campo de La Albuera liderando a la Segoviana. / KAMARERO

Es Anel un jugador de los que prefiere hablar en el campo, y lleva haciéndolo vistiendo la elástica azulgrana desde hace tantas temporadas que los aficionados casi ni se acuerdan de quiénes eran los centrales gimnásticos antes de su llegada hace ya diez años. Protagonista del histórico último ascenso de la Segoviana en el campo del Logroñés, el futbolista arevalense continúa disfrutando con el fútbol, y aún más ahora que todo parece funcionar en el club. “Normalmente he vivido años buenos jugando con la Segoviana”, afirma Anel, que prefiere pasar de largo por las temporadas más difíciles del club, para centrarse en la campaña actual, “porque cuando vas primero parece que todo marcha mejor”.

El central ofrece la ‘receta’ para que a un club le marche bien en una temporada, evidentemente más allá de que la ‘pelotita’ entre, o no, “porque se necesita que el equipo funcione, que la directiva acompañe, y que la afición también esté junto a los jugadores. Si falla alguna de estas premisas, todo se hace mucho más difícil”. A estos tres aspectos Anel ofrece un cuarto apartado, el del cuerpo técnico, “que también está haciendo bien las cosas”, con especial mención a Abraham García, “porque es un técnico de los mejores que he tenido. Cierto es que cada entrenador tiene su forma de hacer las cosas, pero desde que llegó, Abraham ha demostrado tener mucho recorrido, y las cosas muy claras”.

La temporada de la Segoviana está siendo del agrado de la afición, que sigue aumentando en número, “algo muy de agradecer, sobre todo en invierno, porque es complicado en Segovia salir de casa para ir al fútbol con el tiempo que suele hacer”. La buena racha ha favorecido, “y espero que los aficionados se hayan ido contentos a sus casas, porque creo que han podido divertirse en varios de los partidos que hemos jugado”.

El fin del récord El hecho de hacer bien las cosas trajo consigo los buenos resultados consecutivos, que elevaron la racha sin perder de la Segoviana a treinta jornadas, todo un récord que, sin afectar demasiado a la plantilla, “ya que por lo menos yo nunca he salido al campo pensando en la imbatibilidad”, sí podía llegar a afectar un tanto en los momentos decisivos de la temporada, “pero eso ya pasó, porque el Zamora nos untó el morro, y creo que incluso nos ha venido bien para olvidarnos de records, y centrarnos en lo que nos viene ahora”.

Y lo que llega no es otra cosa que la posibilidad de celebrar el título de Liga en casa, siempre que se gane el domingo al San José, y Anel quiere cerrar ese título cuanto antes, “y más si tenemos la posibilidad de hacerlo delante de nuestros aficionados. No tiene nada que ver celebrar un título, o un ascenso, en tu casa y con tu gente, que hacerlo lejos. Por eso yo quiero que, si se dan las circunstancias, podamos celebrar ambas cosas en casa”.

Porque Anel, una buena muestra de que el carnet de identidad importa poco en el fútbol, tiene una meta, “que es la de dejar a la Segoviana lo más arriba posible. Este equipo se merece estar en Segunda B”. Por eso, y porque sigue teniendo motivación por jugar al fútbol, el arevalense ha trabajado para recuperarse de una fascitis plantar que ha venido arrastrando durante toda la temporada y que le costó parar durante unas jornadas en diciembre, “y por eso me ha costado un poco más entrar en el equipo”. Afortunadamente la presencia de Javi Marcos, todo futuro, ha venido a paliar la ausencia de Anel, que tiene palabras de elogio para su compañero, “porque tiene condiciones, es un chaval muy válido, y se deja aconsejar. Si él quiere, va a jugar muchos años al fútbol, y los límites se los pondrá él”. De momento ya le disputa la titularidad a un central que aún no sabe si seguirá el año que viene, “porque todo depende cómo acabe la temporada. Pero sí digo que, si las piernas me aguantan y me veo bien, quiero seguir jugando”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.