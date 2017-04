Lectura, música, teatro y muestras para conmemorar el Día del Libro

Marifé Santiago, concejala de Cultura, durante la presentación del programa preparado para celebrar el Día del Libro. / T. DE SANTOS

En 1472 se editó en Segovia el ‘Sinodal de Aguilafuente’, que se conserva en la Catedral, convirtiéndose así en la primera ciudad de la Península Ibérica en la que se editó un libro. Como no puede ser de otra manera, este hecho histórico marca la relación de Segovia con los libros, tal y como recordó ayer la concejala de Cultura, Marifé Santiago, en la presentación del programa de actividades que el Ayuntamiento ha elaborado para conmemorar el Día del Libro, que se celebra en todo el mundo el 23 de abril, fecha elegida por coincidir con el fallecimiento de Miguel de Cervantes y William Shakespeare.

Así, en Segovia los actos comenzarán mañana jueves y se alargarán hasta el próximo 2 de mayo. Durante los próximos días habrá teatro; música; exposiciones; cine; visitas guiadas por la Ruta Machadiana; puertas abiertas en la Casa-Museo de Antonio Machado; homenajes a Cervantes, María Zambrano y el poeta soriano; y, sobre todo, lecturas y actividades específicas sobre los libros, como la edición especial de ‘Libro pinchos’, organizado por la editorial La Uña Rota, en colaboración con el grupo ‘Bares por la Cultura’.

También se celebrará este año la segunda edición de La Noche de los Libros, mañana jueves, con actividades en las librerías, abiertas hasta las 21.30 horas y el acompañamiento musical de los profesores de la Escuela Municipal de Música de Segovia. El paseo literario ‘La noche del libro’ comenzará a las 21.30 horas en el Azoguejo, con paradas en el mirador de la Canaleja, la librería Torreón de Rueda y la editorial La Uña Rota —donde se desarrollará la actividad ‘Máquinas para escribir historias’ con los escritores Paz Palau, reciente premio de teatro radiofónico Margarita Xirgú, y Pablo Lavilla—. Ya en la puerta de la futura Casa de la Lectura, la compañía La zurda barroca interpretará el inicio de ‘Lope encarcelado’. Y, durante todo el paseo, los segovianos están invitados a leer fragmentos de sus libros y poemas favoritos.

El grueso de las actividades tendrá lugar el domingo 23, con la presencia de los libreros en la Plaza Mayor, a partir de las 11.00 horas; la Cadena Ciudadana de Intercambio de Libros; y las actividades organizadas por el Taller Municipal de Animación a la Lectura, entre otras propuestas.

Chile Este año, además, se inaugurará un ciclo de encuentros poéticos entre Segovia y países invitados. Chile será el primero en participar en esta iniciativa, que se desarrollará los días 26 y 27 de abril en La Cárcel_Segovia.

Con la colaboración de la Embajada de Chile, llegará a Segovia una selección de la creación chilena actual: literatura, arte y cine. Además, el miércoles 26 se inaugurará en La Cárcel una placa conmemorativa del mítico cartel ‘Nitrato de Chile’, obsequio de la Embajada a la ciudad.

Casa de la Lectura Marifé Santiago, concejala de Cultura, había manifestado en alguna ocasión su deseo de que la Casa de Cultura, ubicada en la antigua cárcel de la Calle Real, estuviera preparada para el próximo Día del Libro y poder así celebrar alguna actividad en ella.

Sin embargo, ayer reconoció que no está terminada y que aún no hay fecha para su apertura al público. “Abrir una biblioteca es un regalo que se hace a cualquier ciudad y no pasa muy a menudo”, apuntó, por lo que tiene que estar perfectamente acondicionada antes de ponerla a disposición de los usuarios.

Sí que anunció que el próximo viernes se presentarán las obras realizadas hasta ahora ante los medios de comunicación, en una visita virtual.

