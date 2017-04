Un concejal de Fuenterrebollo quiere presentarse a presidir el PP

Jiménez Vaquerizo, en un acto del PP, entre Elena García y Francisco Vázquez. / E.A.

Nada más decir el presidente del PP de Segovia, Francisco Vázquez, que “cualquier afiliado con 75 avales puede presentarse a la presidencia [provincial] del PP”, uno ya ha levantado la mano. Su nombre es Enrique Jiménez Vaquerizo. Aunque todavía no ha comenzado a recoger avales, ayer se mostraba “optimista total” ante esa operación, que comenzará esta misma semana, una vez que desde el partido se le informe de cómo debe hacerlo.

De 43 años de edad, Jiménez Vaquerizo es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y ejerce como profesor de enseñanza secundaria en el IES Catalina de Lancaster, en Santa María la Real de Nieva. Aunque en la política provincial todavía no sea muy conocido, no ocurre lo mismo en el mundo del deporte, donde se le conoce con el diminutivo ‘Vaque’, por su segundo apellido. Durante un tiempo fue el preparador físico del equipo de fútbol sala de Valverde del Majano, con Diego Gacimartín como entrenador, pasando después a ocupar esa función en el Segosala. En la actualidad, es el preparador físico del CD La Granja de fútbol.

En cuanto a cargos representativos, lleva ya diez años como concejal. En la legislatura 2007-2011 fue edil del que considera su pueblo, Fuenterrebollo. Después, en la 2011-2015, formó parte de la corporación de la localidad donde reside, Hontanares de Eresma. Y en las últimas elecciones municipales volvió a formar parte de la candidatura del PP de Fuenterrebollo, saliendo de nuevo elegido concejal. A nivel provincial, Jiménez Vaquerizo ha llegado a pertenecer al Comité Ejecutivo del PP, siendo el secretario de Política Sectorial.

¿Por qué ha decidido postularse para presidente del PP de Segovia?. Ante esta pregunta, obligada, Jiménez Vaquerizo, señalaba ayer, en primer lugar, que en el reciente Congreso Regional, “algunos compañeros me animaron”, y él, tras consultar con su familia, ha decidido dar el paso. “Alguien tenía que decidirse a salir, para intentar formar un equipo”, explica. Él se considera representante de una generación, de quienes ahora tiene entre 40 y 50 años, que está “muy preparada” pero que, sin embargo, no ostenta los principales cargos de responsabilidad. En ese sentido, entiende que es resulta inevitable una renovación.

Jiménez Vaquerizo reconoce que la aparición de los nuevos partidos —en referencia a Podemos y a Ciudadanos— sí ha supuesto una regeneración de la política, pues han conseguido atraer a los jóvenes. A ese respecto, considera que el PP “tiene que volver a trabajar para captar a los jóvenes, demostrándolos que no somos un partido elitista”. Él se pone como ejemplo de que “la imagen que quiere mostrar la izquierda de nosotros no se cumple”. Hijo de guardia civil y de ama de casa, Jiménez Vaquerizo asegura que “a mí nadie me ha regalado nada de lo que soy ahora”, agregando además que “he sufrido en mis carnes los recortes en educación”. En ese sector, el educativo, tiene alguna experiencia sindical, pues pertenece a la junta de personal del CSIF.

Jiménez Vaquerizo, quien ayer insistió en señalar que él no es “un profesional de la política” y que si quiere presentarse a presidir el PP de Segovia es por dar “aire nuevo” al partido y “hacer cosas nuevas”, consideró que la cifra de avales que previsiblemente se exigirán, 75, le parecen “excesivos”, aunque ello no le hará renunciar a su meta.

Silencio oficial El PP de Segovia mantiene todavía silencio con respecto a los posibles candidatos a presidente provincial. Posiblemente, la situación se aclare a final de esta semana, cuando se convoque a la Junta Directiva para, entre otras cuestiones, avanzar sobre la organización del Congreso Provincial, cuya fecha de celebración prevista es el 11 de junio.

