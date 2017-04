«Cualquier afiliado con 75 avales puede presentarse a la presidencia del PP»

Francisco Vázquez, en una imagen reciente. / Tamara de Santos

Pregunta.—¿De verdad no se esperaba ser nombrado secretario del PP de Castilla y León, tras su claro apoyo a la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco?

Respuesta.— No, de verdad que no. Prueba de ello es que yo había manifestado en diversas ocasiones mi intención de presentarme de nuevo a la presidencia del PP de Segovia. Es cierto que desde el primer momento en que se supo que había dos candidatos a la presidencia del PP regional manifesté mi predilección por Fernández Mañueco. Tuve contacto permanente con él en esa fase, y después se ser elegido mantuvimos algunas conversaciones sobre distintos temas del partido (...) La semana previa al Congreso Regional estaba yo en Estrasburgo, en una reunión del Consejo de Europa,y me llamó para ofrecerme el puesto. Yo desde el primer momento le dije que sí, pero también le advertí que había que reorganizar el partido en Segovia, porque yo no estaba dispuesto, aunque es compatible, a ejercer de secretario general regional y de presidente provincial.

—¿Cuál es su reto, como secretario general regional del PP?

— Ganar las próximas elecciones autonómicas por mayor diferencia que la actual, para conseguir mayoría absoluta. El reto que se nos presenta tiene fecha: 25 de mayo de 2019 (...) En 2105 nos pasó factura el ejercer el gobierno a nivel nacional, en un momento en el que había que enderezar la economía, con ajustes duros. Yo creo que el PP va a mejorar sus resultados, en toda España, en las próximas elecciones municipales y autonómicas.

—¿Su nombramiento como secretario general regional es un anticipo de su marcha de la Diputación?

—Yo siempre he manifestado que quería estar dos legislaturas en la Diputación. Quiero agotar mi mandato y luego, si es preciso, adquiriré otras responsabilidades, pero no en la Diputación.

—Usted tiene por norma completar ciclos de ocho años...

—Estuve dos legislaturas en las Cortes de Castilla y León, otras dos en el Senado, y espero estar dos mandatos en la Diputación. De alguna forma, vuelvo a donde empecé, a la política regional.

—A partir de ahora, ¿qué porcentaje de su tiempo va a dedicar a la secretaría general y cuál a la Diputación?

—A las dos responsabilidades el 100%, como he hecho hasta ahora. Yo me estoy dedicando al 100% a la Diputación pero sin descuidar las labores de partido. No conozco a ningún político en activo que no compagine un cargo orgánico en su partido y otro representativo, salvo el presidente del PNV [Andoni Ortizar], que no tiene cargo representativo.

— Su nueva responsabilidad le obliga a delegar más en la Diputación, ¿no?

— Cuando llevas años en un puesto las cosas van más rodadas; al principio siempre cuesta más. Cuando entré como presidente de la Diputación, hace ya casi seis años, quise estar en todas las comisiones, para enterarme en profundidad de todo; luego, me fueron sustituyendo diputados del PP (...) Al adquirir responsabilidades de ámbito regional, tendría que delegar más. En cualquier caso, yo estoy muy encima de todos los diputados delegados de área, tengo reuniones constantes con ellos, para que me expliquen temas (...) A partir de ahora, posiblemente tenga que delegar más, como en mi asistencia a actos a nivel local.

—¿El presidente del PP de Segovia tiene que ser el próximo candidato a presidente de la Diputación?

— No siempre tiene que ser así. En el PP hay casos, como el mío, en el que el presidente del partido es el de la Diputación, pero también hay casos en que no lo es. Yo lo que sí que tengo claro es que el presidente provincial tiene que tener responsabilidades provinciales (...) Pero a partir de ahora no sé qué pasará, vamos a abrir un periodo de reflexión sobre la presidencia del partido.

—¿Pero usted es partidario de que el presidente provincial sea también en de la Diputación?

— Depende de los casos. No es un tema rígido. Lo que sí que es rígido es que un diputado nacional no puede ser presidente provincial del partido (...) Si no contesto claramente a su pregunta es debido a que es un asunto que hay que abordar; depende de las circunstancias de cada provincia.

—¿Qué proceso se inicia ahora para elegir al presidente provincial?

— Hay que abrir un proceso en el que lo primero que se debe hacer es pedir la fecha. La próxima Junta Directiva Provincial debe pedir esa fecha, y el Comité Ejecutivo Nacional confirmarla. En cualquier caso, no creo que haya problema con la fecha que ya se ha dado como prevista.

—¿Y después?

— La Junta Directiva Provincial debe nombrar un Comité Organizador, que se encarga de decidir cuáles son las ponencias y cuáles los ponentes. Y se abre un plazo para presentar candidaturas. Cualquier afiliado con 75 avales puede presentar su candidatura a la presidencia provincial. Una vez que el Comité Organizador compruebe los avales comenzará la campaña de los candidatos. ¿Qué va a ocurrir? No lo se.

—Puede, entonces, haber varios candidatos...

— Sí, claro. Aquí somos cerca de 3.000 afiliados. En el PP es mucho más fácil presentarse a presidente provincial que en cualquier otro partido de España. Es el sistema más democrático. Otros partidos piden 14.000 avales; aquí, con 75 vale.

— En un partido en el que Vázquez dice “El PP de Segovia apoya a Fernández Mañueco” y todos los afiliados siguen su directriz, no resulta baladí saber a quién va a apoyar usted como candidato a presidente...

— Es un poco prematuro hablar de eso. Sí que puedo decir que tengo que hablar con mucha gente, para pedir opiniones. Lo llevo haciendo ya unos cuantos días. Quiero saber qué se piensa ante ese escenario nuevo que se abre. Entiendo que estos días de Semana Santa son buenos para reflexionar, y luego habrá que hablar las cosas donde corresponda, para hacer una propuesta concreta. Yo quiero que de este Congreso Provincial salga un equipo unido que tire del partido hacia delante.

—De sus palabras se deduce que será la Junta Directiva Provincial quien proponga a un candidato para presidente...

—Sí. Espero que salga un equipo que sea continuador de los buenos resultados que hemos conseguido en Segovia.

— ¿No teme, como ocurrió hace ocho años, un turbulento Congreso Provincial?

— Hace ocho años fue distinto. Yo creo que una de las cosas que he hecho bien ha sido unir al partido, y mi intención es que continúe unido.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.