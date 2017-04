El PP dice que las “listas negras” de Podemos recuerdan a las de Euskadi

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, censuró el interés de Podemos por elaborar lo que llamó “listas negras” de personas con poder, que le recuerdan a las que elaboraba la izquierda abertzale en el País Vasco, donde dividía a la población “entre buenos y malos”.

“Lo que tienen que hacer Podemos es alguna lista con alguna propuesta para debatir en el Congreso”, afirmó Maroto en una entrevista. “Todavía no se ha aprobado nada”, agregó.

El dirigente ‘popular’ cargó contra el interés expresado por Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso, de “poner nombres y apellidos a las grandes familias y propietarios que llevan mandando tantos años en el país” y que a juicio de la formación morada son la clave de la “trama” de poder entre élites políticas y empresariales.

Javier Maroto asegura que Podemos hace “demasiadas listas negras para un partido nacido hace tan poco”, de empresarios, periodistas, políticos y países, dijo. A su juicio, se convirtieron en un partido que “sólo emite ruido” y sólo dice no, por lo que les avisó de que pueden acabar siendo un problema para sus votantes.

El dirigente vasco explica que las listas negras del País Vasco, a la que le recuerdan estas de Podemos (“salvando las enormes diferencias y respetando a Podemos”), separaban a la población entre buenos y malos según la izquierda abertzale.

“Los malos pueden ser escracheados y atacados, atacados en las redes... Ese modelo es de todo menos democrático y se estarían describiendo a sí mismos. Espero que no lo hagan, por el bien de todos”, añade.

