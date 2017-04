El PP acusa a C’s de carecer de firmeza en sus planteamientos

El vicesecretario general de Acción Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, acusa a Ciudadanos de aplicar un criterio y el contrario en función del día, de no tener firmeza en sus planteamientos y actuar de una forma “arbitraria”. En su opinión, la formación de Albert Rivera ha actuado en Murcia como un “justiciero” y les critica que exijan al PP lo que no exigen al PSOE.

En una entrevista, el dirigente popular recuerda que cuando a Ciudadanos les detectaron irregularidades en Murcia, éstos dijeron que eran administrativas y que “una cosa era meter la mano y otra, meter la pata”. “Así salvaron la situación”, recalca.

Sin embargo, señala que “cuando eso mismo ha sucedido con el PP, ya no era una cosa meter la mano y otra, la pata” para los líderes del partido naranja. En este sentido, explica que en el caso de Pedro Antonio Sánchez “ni siquiera los que han denunciado han dicho que haya metido la mano”.

Por eso, Javier Maroto concluye que la formación naranja “aplica un criterio y el contrario en función del día y de a quién se aplica” y cree que “no hay firmeza en el planteamiento” del partido, sino que es “arbitrario”.

