En busca del descanso

“Exigimos como profesionales a chavales a los que apenas podemos pagar los gastos”. De esta manera lleva varios años expresándose Ramsés Gil, director deportivo de la Gimnástica Segoviana, sabedor de que el equipo es amateur en sus emolumentos, pero de lo más profesional en el resto. Tanto, que no pocas lesiones de las que están afectando a los futbolistas de la plantilla vienen producidas por la conjunción de unos entrenamientos exigentes (¿o alguien se piensa que uno puede ser primero en algo sin trabajar duro?) a los que hay que sumar la lógica exigencia de la vida laboral de cada jugador lejos del fútbol.



Aunque afortunadamente los deberes están casi hechos, la Segoviana llega cansada a este tramo de la competición. Cansada física y psicológicamente, con futbolistas que suman muchos minutos porque no tienen posibilidad de recambios debido a las lesiones, y que cada domingo se enfrentan a la maldición del primer clasificado, esa que te dice que tu rival saldrá mil veces más motivado frente al líder, que ante el decimoquinto. Como sucede en cada jornada desde que el conjunto azulgrana accedió al liderato.



El Tordesillas de Jesús Turiel no fue una excepción. Con las líneas adelantadas, y marcajes prácticamente al hombre, el conjunto visitante quiso poner en dificultades la salida de balón del equipo local, al que las ausencias entre lesiones y sanciones obligaron a colocar a Anel (con fiebre) ejerciendo el trabajo que suele realizar Manu en el pivote defensivo, y con Guille Duque ejerciendo de Víctor Pérez (o de Rubén, que tanto da) en el lateral zurdo ante la baja del segundo, y la presencia del primero en el banquillo, pese a su más que reciente paternidad.



La Segoviana, sin un solo jugador zurdo en su equipo inicial, volcaba de manera lógica todo su fútbol hacia la banda derecha, donde Kike y Quino encontraban el apoyo de Borja para buscar las cosquillas a la defensa visitante. Pero pese a que el partido se movió durante la primera parte por la zona de tres cuartos del ataque gimnástico, las ocasiones de gol no fueron demasiado claras, salvando un lanzamiento de falta de Dani Calleja que repelió el poste.



Pese a que el balón era de los locales, el Tordesillas se encontraba de lo más cómodo sobre el muy irregular terreno de juego de La Albuera. Con las piernas frescas, el marcaje sobre Fernán y Calleja era efectivo, y tanto Chema como Javi Marcos se veían apurados para sacar la pelota con claridad hacia un Anel al que, también de manera lógica, le costaba girarse para buscar al compañero mejor situado.



Así, el equipo visitante también dispuso de sus oportunidades, aprovechando su fortaleza en el juego aéreo, con Rubo y Adalia discutiéndoles la supremacía por arriba a los centrales gimnásticos. Lamas dispuso de una clara oportunidad en un remate de cabeza a la salida de un córner, pero Facundo elevó su mano para sacar el balón de su portería. Adalia, con un remate ligeramente desviado desde fuera del área, y Villa después de que Rubo peleara un balón en la zona de castigo, dejaron constancia de que el Tordesillas tenía argumentos para sorprender en La Albuera.



Mejoría Ajustó las piezas Abraham García en los minutos dentro del vestuario, y con Dani Calleja más centrado, y con Fernán buscando los espacios en la banda izquierda, la Segoviana ganó en calidad en la salida del balón, si bien todavía tardó sus buenos veinticinco minutos en encontrar los espacios en el entramado defensivo pucelano, desesperándose por momentos y buscando con balones cruzados una superioridad que no llegaba.



Pero con el paso de los minutos, el equipo de casa se fue haciendo más reconocible. La entrada de Dani Arribas propició que el Tordesillas tuviera que abrir un poco más su defensa ante la amenaza de un zurdo colgando balones desde la banda, y fue precisamente por esa zona izquierda por la que la Segoviana encontró el hueco que fue haciendo cada vez más grande, logrando enviar en condiciones el balón a Ayrton, que se desesperó de verdad con las intervenciones del portero Chuchi, que engañó a todos con una pifia en un centro fácil que casi convierte en gol, pero que posteriormente realizó muy buenas intervenciones.



El portero visitante inició su recital en un mano a mano con Ayrton que logró rechazar, para hacer lo propio con el balón que le cayó a Fernán, aunque éste se encontraba escorado. Poco después, y en un gran remate de primeras del ‘9’ azulgrana en el primer palo a envío de Borja, de nuevo Chuchi logró enviar a córner. Pero por entonces el Tordesillas ya solo achicaba agua, y en otro remate cercano de Ayrton al que Chuchi dio respuesta, el balón llegó hasta Dani Arribas, que con tranquilidad colocó el 1-0.



El tanto descolocó al equipo visitante de tal manera que la Segoviana vio muy cerca la posibilidad de sentenciar su victoria, que llegó de la mano de Ayrton, que tuvo que volver a rematar un par de veces antes de machacar el 2-0 que no celebró, quién sabe si harto de tener ocasiones y no meterlas. Poco antes, en una acción en la que los jugadores de la Segoviana se fiaron de un banderín levantado, y se quedaron quietos, Rubo dispuso de la mejor ocasión visitante, pero escogió la peor opción ante la desesperación de sus compañeros.



El partido estaba decidido, aunque el Tordesillas tuvo un último arrebato de orgullo, y a base de meter jugadores en la frontal del área gimnástica, marcó el 2-1 encontrando Villa un espacio donde nadie se esperaba que lo hubiera, entre Javi Marcos, Chema y Anel, poniendo un poco de inquietud en la parroquia gimnástica. Pero ya no hubo tiempo para mucho más, y el líder, el cansado líder, sumó tres puntos que le ponen más cerca del título.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.