“Que se resuelva el litigio de Larcovi es fundamental para la gestión municipal”

¿Cuáles son sus objetivos para este año 2017?

Terminar de consolidaR un modelo de Ayuntamiento que preste servicios de calidad, a todos sus vecinos y con carácter universal. Que si un vecino no puede pagar las tasas, el resto solidariamente, lo haga. Con un informe previo de los servicios sociales. Esto funciona así; somos una comunidad solidaria y coherente con lo que dice ser. Por otro lado, el Ayuntamiento es un interlocutor directo con todos los sectores productivos y quiero mantener esa intensidad y dinamizar las actividades sociales, económicas y culturales. Este año ha hemos consolidado y dinamizado el Programa Integral Juvenil con la apertura de la Bola en el Pozo de la Nieve de la Casa de la Juventud y también hemos implantado el centro de formación de monitores de ocio y tiempo libre. A través de la Casa Joven de San Ildefonso se está desarrollando una operación piloto de dinamización juvenil en toda la provincia.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta?

Resolver de forma definitiva el litigio que tiene el Ayuntamiento con Larcovi. Desde el año 2006 se ha enquistado y ha condicionado la gestión municipal hasta el riesgo. Quiero decir que la corporación en su conjunto, y de forma muy singular el concejal del PP Juan Carlos Gómez Matesanz, ha estado especialmente sensibilizado con este asunto y aportando posibles soliciones. Que se resuelva es fundamental porque la práctica totalidad del suelo lucrativo del Ayuntamiento lleva apalancado diez años. Era la gran bolsa económica y, lejos de ocurrir, perdimos la oportunidad de hasta disponer del suelo durante todos estos años. Pero creo que este año se resolverá.

Hablemos de la deuda municipal. ¿A cuánto asciende?

Ronda los seis millones de euros. Dentro de los sistemas de libre mercado es uno de los instrumentos que se pueden utilizar. Sólo pasear por el municipio hace pensar que si no se hubiera hecho ese esfuerzo inversor jamás habríamos podido acometer las obras de las que disfrutamos. Es una opción política. Para mí lo denunciable es que en un sistema de libre mercado la administración no pueda utilizar la economía con las mismas reglas que las personas físicas. Por otro lado, no es algo que me preocupe, no tengo prisa en devolverla porque está al uno por ciento de interés.

Uno de sus grandes proyectos, la electrolinera, aún no se ha puesto en marcha ¿por qué?

La dilación está dentro de lo previsible. Se ha retrasado el suministro tanto de las baterías como de los cargadores.

Su emplazamiento ha provocado un aluvión de críticas...

Está muy expuesta pero es provisional. Y esa exposición la convierte en protagonista y eso hace que se visibilice a nivel nacional e internacional. Cuando ya sea cotidiano, en no más de un par de años, encontraremos un lugar más adecuado.

El cambio de nombre del municipio también ha dado que hablar entre la sociedad.

Es que Real Sitio de San Ildefonso es y ha sido su nombre desde sus orígenes, en 1810, cuando en la Carta Puebla se determinó que esto era un Ayuntamiento. Lo dice la Carta de Constitución del Ayuntamiento y así lo han certificado los historiadores. Lo que hicimos en Pleno fue devolver el nombre al Ayuntamiento, que en algún proceso de la historia reciente, se le cambió.

Anunció que empezaría a cobrar por el aparcamiento del puerto de Navacerrada. ¿Lo está haciendo ya?

Aún no, pero confío en que la próxima temporada se esté cobrando y regulando los accesos y las estancias. Fruto del efecto llamada que ha provocado la declaración del Parque Nacional y la Reserva de la Biosfera, se está convirtiendo en un problema que hay que gestionar. Hace dos fines de semana más de seis mil personas estaban en nuestro pinar. Eso es una presión que pone en riesgo la seguridad del pinar y de las personas. Estamos tramitando un transporte público entre el Real Sitio y el Alto de Navacerrada con paradas en Boca del Asno, Los Asientos y el Alto de Navacerrada.

¿Qué otros proyectos tiene sobre la mesa?

Tenemos pendiente integrar los bloques de alejares en el entorno de la Puerta de la Reina de una forma coherente con el entorno. Y hacerlos decorosos ambientalmente, accesibles, modernos... Que estén a la altura del entorno. Queremos arreglar las fachadas, los interiores, las humedades, las cubiertas... Y por otro lado, el gran reto es el entorno del Palacio de Valsaín y sus restos. Confío acometer ambos en los próximos dos años.

¿Qué les diría a los vecinos descontentos con su gestión?

Al que no esté satisfecho conmigo ¿qué le puedo decir? Que lo siento, que jamás he querido hacer daño a nadie, ni siquiera a aquellos que deseen mal para mí.

Para usted, ¿Qué es lo peor de ser alcalde?

Lo peor es, desgraciadamente, compartir con tus vecinos sus peores momentos. Vienen a mi despacho y me lo cuentan ellos mismos; vecinos en paro o desahuciados, empresas quebradas... El no tener en tus manos la posibilidad de ayudar a tantos como lo han necesitado.

¿Y lo mejor de ser alcalde?

Lo mejor de ser alcalde es la oportunidad que me ha dado la vida de que mis vecinos confiaran en mí durante tanto tiempo para intentar ayudarles.

