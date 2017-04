La fábrica de munición biodegradable comenzará a funcionar a final de año

Presentación de la empresa Bioammo en la FES. / Tamara de Santos

En una provincia tan necesitada de iniciativas industriales como Segovia, cuando Luis Enrique López-Pozas anunció, hace ahora dos años, su intención de abrir de forma inminente una fábrica de munición biodegradable en Santa María la Real de Nieva, recibió infinidad de elogios. Sin embargo, el camino no ha sido de rosas. Ayer, en una rueda de prensa celebrada en la Federación Empresarial Segoviana (FES), el presidente de ‘Bioammo’ confesó haber tenido que pelear “contra viento y marea” para conseguir que su idea echara a rodar. “Ha sido una lucha titánica”, dijo. Pero la noticia actual no es el esfuerzo realizado sino que Bioammo “es ya una realidad”, según aseguró López-Pozas, quien espera que a final de este año se inicie la comercialización de sus productos.

La creciente concienciación medioambiental, en todo el planeta, ante la contaminación y los signos evidentes del calentamiento global, llevó a López-Pozas al convencimiento de que la industria debía tomar medidas. En su intervención en la FES, habló específicamente del plástico, un material en su momento innovador pero que ha acabado por convertirse en un “grave problema” para la humanidad, en especial los ‘microplásticos’, que sin ser detectados acaban entrando en la cadena trófica y, así, “llegan a nuestros platos”, con el peligro que conllevan.

Con una visión de futuro, la aportación de López-Pozas a la mejora del planeta ha sido la de plantear un proyecto industrial que no afecte al ecosistema, en un campo como de la munición para caza, tiro deportivo y defensa.

Con la colaboración del Centro Tecnológico del Plástico de Andalucía y el Colegio Oficial de Ingenieros de Armamento, Bioammo ha logrado crear munición biodegradable. “Nuestra munición se biodegrada, por la acción de las bacterias; no desaparece de la noche a la mañana, tarda entre uno y dos años, pero eso es muy poco tiempo en relación con los cerca de 450 años que permanece en el campo la munición plástica convencional”, explicó López-Pozas.

El promotor de Bioammo destacó que, de momento, su empresa es única en el mercado internacional y, además, tiene la patente a nivel mundial, lo que abre un futuro esperanzador, dado que la tendencia actual es ir sustituyendo los plásticos por bioplásticos.

Tras sacar a relucir las mareantes cifras del consumo global de munición, López-Pozas insistió en que su empresa tiene, como carta de presentación, una reducción del 80% de las emisiones de CO2 a la atmósfera durante la fase de producción, con el beneficio añadido de que, después, “no deja ningún rastro en el campo”.

La innovadora idea de López-Pozas no ha pasado desapercibida para el sector de la munición. Los militares ya se han interesado por ella. Y no solo los españoles. También los de Estados Unidos. De hecho, él aseguró ayer que los norteamericanos le invitaron a montar la fábrica en su país, pero rechazó la oferta. Preguntado por los motivos de esa decisión, López-Pozas apeló a su sentido patriótico, asegurando que “yo soy español, muy español”, añadiendo que él vio, desde el principio, que su idea era factible en España. “No tenía motivos para exiliarme”, señaló.

Los numerosos premios conseguidos, tanto a nivel nacional como internacional, por el proyecto Bioammo han permitido que la empresa tenga, de acuerdo a López-Pozas, “intenciones de compra por importe de más de 100 millones de euros”. Ahora sólo falta empezar a producir.

