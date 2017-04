Tiene que ser hoy

Carlos Muñoz celebra con la afición uno de los goles que logró el Naturpellet en su partido frente al Cidade de Narón. / KAMARERO

En los cuatro años de historia que está cerca de cumplir el joven club del Segovia Futsal, nunca ha tenido más cerca el ascenso a la Primera División, ni en la cancha, porque el año pasado estaba obligado a ganar a Canarias, ni en los despachos, cuando el verano pasado el tira y afloja con el Jumilla pusiera cerca de la máxima categoría al equipo segoviano.



Hoy, en un pabellón que estará repleto de aficionados segovianos, y frente a un rival que ha ganado siete partidos de los veinticinco de liga que ha disputado, el Naturpellet solo necesita un empate para certificar un ascenso más que trabajado a lo largo de una temporada en la que tan solo el FC Barcelona B ha sido mejor que el conjunto de Diego Gacimartín, y que el UMA Antequera está dignificando al máximo con su extraordinaria pelea en pos de un subcampeonato liguero que da derecho a jugar en Primera la próxima temporada.



El encuentro ante el Rivas no será en absoluto sencillo, por todos los condicionantes que se mueven alrededor del encuentro, pero la plantilla del Naturpellet está preparada para el envite, porque todos sus componentes ya tienen experiencia disputando partidos de esta índole, y de mayor calado, lo que contrasta con la juventud de los jugadores madrileños, con tan solo dos componentes que superan los 21 años.



Con la Liga unificando los horarios de los partidos, el Antequera buscará meter toda la presión posible al conjunto segoviano, intentando cuanto antes resolver su partido frente al Elche, pero la realidad es que el encuentro importante de verdad se disputa en el Parque Sureste, con un Naturpellet que saldrá a buscar la victoria sabiendo que le vale el empate, y un Rivas que intentará dar la sorpresa como ya la dio hace un par de semana imponiéndose en su cancha a ElPozo B.



En contra del equipo segoviano, además evidentemente del rival, estará la pista de goma del Parque Sureste, que ralentiza el juego y no favorece la circulación de la pelota. A favor, la presencia de la afición segoviana en el Parque Sureste asegura un ambiente muy favorable para el Naturpellet, que partirá a Madrid con todo el plantel disponible, y que no quiere esperar más para festejar el ascenso. La semana pasada no dependía de sí mismo para conseguirlo. En esta ocasión todo pasa por lo que puedan hacer los jugadores segovianos, que ya lo han dejado claro: “No vamos a fallar”.

