Una fiesta gastronómica por todo lo alto

Presentación de la IV Feria en la Diputación. / El Adelantado

“Sepúlveda es la ciudad más bella del mundo, con sus esculturas románicas, únicas; con su alfoz de paisaje lunar, todo de canchales, sin un árbol; y allá abajo, el Duratón, de agua pura y metálica”, escribió Cardenal Iracheta hace casi 70 años. A pesar de esta alabanza, no habló de la gastronomía de la villa, posiblemente porque en aquella época su cordero lechal no tuviera la fama que ha ido adquiriendo desde entonces.

Hoy, la cocina sepulvedana está unánimemente reconocida; y este fin de semana, a su riqueza se unirán dos productos de la tierra segoviana, el vino y el queso, pues una decena de empresas colocarán puestos en la Plaza de de España.

Habrá representación de vinos de D.O. Rueda, de Valtiendas y también de Ribera de Duero, a los que se añadirán otros de ‘Tierra de Castilla y León’. Contarán igualmente con puestos la Quesería Artesanal de Sacramenia, quesos Moncedillo (Cedillo de la Torre) y quesos Molinero (Espirdo).

Se espera animación en Sepúlveda, por el inicio de la Semana Santa, y ello ha llevado a los hosteleros a sumarse a esta fiesta gastronómica ofreciendo tapas especiales. Señorío de Sepúlveda, restaurante Samoa, bar La Fuente, bar Yente, bar Postigo, restaurante Cristóbal, bar La Queda, Casa Paulino, La Cocina de Paulino y cafetería Vado del Duratón ofrecen una consumición y una tapa a 2,50 euros. La mera lectura de los nombres de las tapas “abre el apetito”, como reconoció ayer al alcalde de la villa, Ramón López, quien animó a todos los segovianos a pasar este fin de semana por la localidad.

Por si parecía poco, habrá animación musical. La mañana del sábado actuará el grupo de danzas de Sepúlveda y por la tarde el de Riaza.

La cita gastronómica cuenta con el apoyo de la Diputación —tanto del área de Promoción Económica como de Prodestur—.

En otro orden, y en previsión de una alta afluencia de turistas durante Semana Santa, López, en calidad de presidente de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, reveló que ha solicitado al Servicio Territorial de Medio Ambiente el arreglo del camino de Villaseca hasta la ermita de San Frutos, dadas las “múltiples reclamaciones” de los últimos tiempos. López esperó que se lleve a cabo alguna actuación antes de los días centrales de Semana Santa y mostró la disposición de la Comunidad de Villa y Tierra a colaborar con la misma.

