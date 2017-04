Rivas, juez del ascenso

El ala del Naturpellet Segovia Alvarito trata de irse de los rivales del Rivas Futsal Quílez y Álex Velasco en la ida. / KAMARERO

La liga regular de la Segunda División de fútbol sala encara su última jornada con el campeón -el FS Barcelona B Lassa-, los puestos de play off, las posiciones de permanencia y la plaza de descenso -el Cidade de Narón- ya definidas. Solo falta por conocer el equipo que dará el salto a la Primera División de manera directa. El Naturpellet Segovia y la UMA Antequera se juegan dicho privilegio este sábado, a la misma hora y en distintos lugares.

El conjunto andaluz recibe en su pabellón -Fernando Argüelles- al Elche CF y la plantilla de Diego Gacimartín, que depende de sí misma -un empate le valdría-, se desplaza a Rivas; donde el cuadro del técnico David Ramos será juez para decretar el ascenso.



“Es una excelente oportunidad para que los jugadores más jóvenes puedan disfrutar de un partido de estas características. Nosotros ya hemos hecho nuestros deberes, pero somos conscientes de lo mucho que hay en juego. Estamos asumiendo un papel como actores secundarios de este encuentro, aunque tenemos que ser fieles al espíritu del deporte e intentaremos ganar por orgullo propio”, asegura el entrenador madrileño.



Se trata de un plantel con una de las medias de edad más bajas del campeonato, que ha solventado con creces su objetivo de ganarse una plaza para volver a competir un año más en la categoría. Este conjunto ha luchado contra la adversidad del mal fario de las lesiones durante toda la temporada. “Las lesiones nos llevan acechando desde octubre y en casi todas convocatorias no ha habido más de siete miembros del primer equipo, por lo que hemos tenido que tirar de los juveniles”, reconoce.



Con las bajas de Pablo Ibarra, Iván Hernández, Raúl Jaén y la marcha de Álex Velasco con dirección al Santiago unidas al límite económico que ha supuesto un frenazo para incorporar jugadores con experiencia, Ramos ha tenido que depositar toda su confianza en la plantilla juvenil, potenciando sus virtudes técnicas y tratando de pulir las carencias defensivas propias de la falta de acople a una categoría como la Segunda. “Nos falta experiencia, dentro de que somos un conjunto recién ascendido. Además, quitando a Santi y Larios, los demás no pasan de los 21 años”, explica Ramos.



Jorge, jugador del Naturpellet, se encuentra cedido en la entidad madrileña. “Tiene mucha calidad y está disputando muchos minutos, que es lo que le hace falta para asimilar aspectos del juego que son muy importantes para adquirir oficio”, comenta.



En la primera vuelta el choque se saldó con un 3-2 para los segovianos. En aquel duelo Ramos optó por sacar portero jugador con la única intención de que transcurrieran los minutos, sin apenas crear peligro, para jugarse los puntos en el tramo final. “Fue una situación puntual. Es algo que no me gusta, pero nos vimos obligados al solo contar con seis integrantes de la primera plantilla y los juveniles entonces habían jugado muy poco”, recalca.

LA AFICIÓN Un pilar clave en el devenir del choque será la afición segoviana. A principio de la semana ya se colgó el ‘no hay billetes’ para el pabellón Parque Sureste y hasta seis autobuses se fletarán portando la bandera blanquirroja para tratar de acercar al Naturpellet a Primera. “Llevo toda la vida viendo fútbol sala y me alegraría de que Segovia volviera a la élite. Están volviendo a tener un fuerte respaldo por parte del público y es digno de admirar cómo se están haciendo las cosas desde dentro del club”, subraya Ramos.



Además, el encuentro tendrá un marcado acento solidario al ayudar a Álvaro de la Calle, un niño enfermo para el que se ha habilitado una fila cero con la colaboración de la Fundación DACER: ES09 0234 0001 0390 2686 5003.

EL NATURPELLET ASCIENDE SI... El Naturpellet depende de sí mismo para ascender a la máxima competición del fútbol sala nacional. Para ello, tendrá que empatar o ganar en su visita al pabellón Parque Sureste del Rivas Futsal. En caso de firmar una derrota contra los madrileños, el cuadro de Gacimartín dependería del resultado del Antequera. Llegados a ese punto, los segovianos subirían a Primera si los malagueños no ganan, es decir, si acaban en tablas o pierden frente al Elche.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.