El PP propone informar de las medidas de control de los conciertos sanitarios

El Grupo Parlamentario Popular propusó informar cada año del resultado de las medidas de control que realiza la Consejería de Sanidad a los conciertos sanitarios por entender que no se conocen y que es bueno que se publiquen, en palabras del ‘popular’ Alejandro Vázquez Ramos, en la defensa de una enmienda a una PNL de Podemos que no fue aceptada por el grupo proponente que se reafirmó en la necesidad de realizar una auditoría a los conciertos sanitarios.

“Procede hacer una auditoría”, defendió la procuradora Isabel Muñoz, quien admitió la recomendación del Grupo Parlamentario Socialista para que esa auditoría corra a cargo del Consejo de Cuentas es sus informes de fiscalización anuales y de forma automática.

Estas son las principales conclusiones del debate de la PNL de Podemos para mejorar la transparencia en cuanto a la concertación privada sanitaria que no ha salido adelante por el rechazo mayoritario del PP ya que, según aseguró Vázquez Ramos, el nivel de información sobre la materia “es adecuado” y está disponible en el Portal de Salud de la Junta en el apartado de empresas a través de un enlace.

