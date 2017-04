La competición provincial llega al parón por la Semana Santa

Equipo de la UD Villacastín que disputó el encuentro frente al Arcángel San Rafael. / SPINARSPORTS

La liga provincial de fútbol llega al parón de Semana Santa con el Quintanar y la Ayllonesa instalados en el liderato de sus respectivas categorías, si bien el inquilino de la primera plaza en la máxima categoría provincial está a la espera de que el encuentro aplazado que disputará el Arcángel ante el San Lorenzo reduzca su ventaja, o bien ésta se quede en los cómodos cinco puntos que ahora tiene.



El CD Quintanar solucionó su partido ante el Mozoncillo en los últimos minutos de la primera parte, en la que consiguió los dos únicos goles del encuentro, para hacer valer en la segunda mitad su buen sistema defensivo.

El Arcángel volvió a la senda de la victoria en Villacastín, en un choque de rivalidad que estuvo igualado en sus primeros cuarenta y cinco minutos, pero que se terminó decantando por el mejor hacer del equipo de San Rafael tras el descanso, en el que volvió a adelantarse en el marcador, para no perder ya la iniciativa en el mismo, controlando los ataques de un equipo local que quiso, pero no pudo.



En El Hoyal llegó la goleada de la jornada, que protagonizó un Cantalejo que aspira a algo más que la tercera plaza que ocupa actualmente, y que superó con claridad al CD San Lorenzo, que deberá esperar una mejor ocasión para intentar escapar de la última plaza. El partido quedó decidido ya en la primera parte, y en la segunda, con los visitantes sin cambios, el Cantalejo aumentó mucho la renta.



En Cantimpalos, el Turégano sacó adelante un partido que no tuvo claro hasta que no marcó el segundo tanto a poco del final. Controló el encuentro el cuadro tureganense con un gol mediado el primer período, pero en el segundo quiso apretar el Cantimpalos, que se quedó con diez a un cuarto de hora de la conclusión, pero no dejó de intentarlo.



El Monteresma también sumó los tres puntos, en esta ocasión en Santa Clara, en un encuentro en el que el conjunto de Palazuelos fue más práctico que un oponente que pese a realizar una buena primera parte, falló en las dos áreas.



En El Bardal llegó la segunda goleada más importante de la jornada, con el Prádena dejando decidido su partido ante el Ie University ya en la primera parte, con un 5-0 que dejó la reanudación sin demasiado aliciente.

El Carbonero ha alcanzado a Cantimpalos y Mozoncillo, al sumar la victoria en su partido ante el Riazano, al que las fuerzas le llegaron para neutralizar el gol inicial del conjunto local, pero al que el hecho de quedarse con diez jugadores le pasó factura, porque el equipo local fue madurando el partido hasta que consiguió hacerse con el triunfo.



Coca pierde ritmo En la Segunda el Coca pierde comba con respecto a la segunda plaza, tras su derrota en casa frente al Cantalejo B, que se encontró con dos goles en los primeros cinco minutos de partido. Aunque el conjunto caucense logró empatar el choque, un tercer tanto visitante cercenó sus aspiraciones de seguir en la pelea por el segundo puesto que ocupa el Cabezuela, al que su triunfo en Vallelado, unido a la jornada de descanso de la Ayllonesa, ha propiciado que se acerque a un punto de la primera plaza.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.