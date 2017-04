“Falta paciencia y sacrificio”

Tobe, jugando con uno de los equipos de cantera del Segosala en la cancha del Pedro Delgado. / KAMARERO

Roberto Tobe cumple su tercera temporada jugando fuera de España. Tras una primera campaña en la liga inglesa, el ala/cierre destaca ahora en la Serie A-1 de la liga Calcio a 5 de Italia, jugando en la Luparense, aunque siempre que encuentra un hueco libre entre partido y partido, se vuelve a España, y no tarda en volver a vestirse de corto para entrenar con los niños del Segosala, club de que es directivo desde su fundación.



“La experiencia está siendo muy gratificante, —señala Tobe—, porque he tenido la oportunidad de conocer ligas como la inglesa, o la italiana, y he recibido muchas cosas buenas, aunque otras no lo sean tanto. Me alegro de haber aprovechado esas oportunidades en su momento, pero ahora creo que me está llegando el momento de volver a España”.



El hecho de dedicar su tiempo a los niños del Segosala es para Tobe “Es un deber y una obligación, pero ya no con este club, sino en general. Tenemos la suerte de tener una gran escuela como es la de Segosala, con unos niños que nos responden y nos dan mucha felicidad. Siempre que podemos y tenemos un hueco venimos a ayudarles, porque son el futuro del deporte”.

Cambio a peor El jugador y directivo del Segosala va un poco más allá cuando habla del deporte y los chavales, “porque recuerdo cuando era pequeño, que nos pegábamos todos los días por jugar en el parque, por tener una portería para jugar. Ahora te asomas por la ventana, y ves los parques vacíos, y las pistas polideportivas igual. Algo ha cambiado para mal, y la sociedad debería reflexionar sobre ello”.



Centrando el interés en el fútbol sala, Tobe afirma que “se está descuidando bastante la base. Ahora todos los equipos tienen diez jugadores iguales, y hay muy pocos que marquen la diferencia. Los entrenadores hacen mucho hincapié en el trabajo táctico, y hay poco lugar a la imaginación de los jugadores. Todos defienden muy bien, pero en el uno contra uno bajan mucho. Yo he jugado con compañeros que marcaban la diferencia, y ahora, salvando Ricardinho, apenas hay alguno más. Todos siguen el mismo perfil”, por lo que la competición se ha igualado... pero por el lado de la falta de imaginación.



Además, aunque de la crisis se haya sacado algo bueno, “puesto que ahora el jugador español tiene muchas más oportunidades”, Tobe considera que los jóvenes no están sabiendo aprovechas esas oportunidades, “Y es una pena, porque lo que se desprende de esto es que los jóvenes no tienen demasiada fuerza de voluntad, y en cuanto pierden una oportunidad no pelean por otra, sino que lo dejan todo. Falta ese espíritu de sacrificio, y esa paciencia. Rápidamente quieren ir al primer equipo, jugar con los mayores… y creo que para llegar a la élite hay que saber sufrir, ser correcto y tener una buena educación en todos los aspectos”.



Esto lo dice un jugador que tardó varios años en encajar en un Caja Segovia repleto de estrellas, pero que tuvo la fuerza de voluntad, y la paciencia, para conseguirlo, “y por eso me gustaría hacer un llamamiento a los chicos de Segovia, para que amen el deporte, que esto no es solamente jugar un partido, y ya está. Seguramente, con ilusión, con paciencia, con mucho trabajo y un poco de suerte, llegarán a profesionales”.

“Hablo de Segovia por donde piso” A Tobe se le escapa su pasión por Segovia en cuanto se le recuerda su paso por el extinto Caja: “Yo hablo de Segovia por todos los sitios por donde piso. He tenido la suerte de ganar Liga y Copa con el Inter Movistar, he sido muy feliz allí, y le estoy muy agradecido por haberme dado la oportunidad de jugar en el mejor equipo del mundo, pero mi época por Segovia fue única. Fueron siete años y medio muy felices, no puedo poner ni un solo pero a mi paso por esta ciudad, me he sentido muy querido y muy valorado. Cuando vi por Internet el Pedro Delgado de nuevo repleto de aficionados se me puso la piel de gallina. He vivido muchos momentos buenos, y he ganado muchos partidos, y los he disfrutado, pero en Segovia he llegado a perder partidos, y me he ido a casa contento por toda la respuesta de la gente, que siempre me animaba, un año tras otro. Para mí eso es lo que me queda. Es cierto que lo económico es lo importante, y que vivir en una gran ciudad es un atractivo, pero Segovia es la capital del fútbol sala en España, y después de mi experiencia, podría decir que de Europa”.

“Volverán a ganar los mismos” Son muchos años siguiendo la liga española, ya sea como integrante de uno de los equipos de la División de Honor, o como espectador, y por ello Tobe es de la opinión que pocas cosas han cambiado en lo que al orden establecido se refiere en la Primera División, “y creo que de nuevo Inter y Barça, con ElPozo un poco más atrás, están a años luz de otros equipos, y serán los que estén peleando por los títulos al final. Pero sí es cierto que hay muchos conjuntos muy competitivos, porque tácticamente se estudia más al rival, y a un partido equipos como Peñíscola, Xota o el propio Jaén pueden ganar a cualquiera”.

