Dastis cree que Reino Unido carece de base para enervarse por Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, aseguró ayer que “no hay ninguna base para perder los nervios” en relación a la cuestión de Gibraltar, después de que un exdirigente del Partido Conservador británico asegurara este fin de semana que la ‘premier’, Theresa May, estaría dispuesta a embarcarse en una guerra por mantener la soberanía de la Roca.

“Creo que alguien en el Reino Unido está perdiendo los nervios y no hay ninguna base para ello”, aseguró el jefe de la diplomacia española, en unas declaraciones a la prensa minutos antes de participar en un desayuno informativo en en Madrid.

Dastis se refirió así a las polémicas declaraciones realizadas este fin de semana por Michael Howard, un lord y exdirigente del Partido Conservador británico que aseguró que la primera ministra del país, Theresa May, estaría dispuesta a embarcarse en una guerra por mantener la soberanía de Gibraltar al igual que hace 35 años hizo la entonces jefa del Gobierno, Margaret Thatcher, para no perder las Malvinas.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.