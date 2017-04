Javi Guerra, primer español en el Medio Maratón de Madrid

El atleta segoviano Javi Guerra, entrando en meta en el Medio Maratón de Madrid como primer español. / ROBERTO CUEZVA

No era una carrera para lograr una marca, porque la altimetría de Madrid, y lo complicado del recorrido hacen siempre difícil lograr un crono de referencia, pero sí que el Medio Maratón de la capital significaba un test para Javi Guerra en su camino hacia la Maratón de Londres del próximo 23 de abril, y no cabe duda de que éste resultó positivo, después de que el atleta segoviano terminara la prueba en la sexta plaza, por detrás de cinco atletas africanos, siendo el primer español en cruzar la meta, y parando el cronómetro en 1:04:19, el mejor registro de un atleta nacional en la prueba madrileña, en la que tomaron parte más de 25.000 personas.



Pese al registro logrado, la carrera no fue la ideal para que el test que se había marcado Javi Guerra fuera del todo positivo, porque durante los primeros kilómetros de la prueba el ritmo fue demasiado lento, con el grupo de cabeza promediando bastante más de tres minutos por kilómetro. Los africanos no querían imponer un paso por kilómetro más rápido, puesto que hasta el décimo kilómetro de la carrera las subidas eran constantes, así que los atletas se manejaban a tirones, con pocas opciones de mantener un ritmo constante.

Volver al plan original Fue a partir del octavo kilómetro cuando, después de un tirón de los cinco atletas africanos que consiguieron descolgar a Guerra, el segoviano varió de nuevo su estrategia y volvió al plan original, pero ya en solitario, bajando los promedios por kilómetro para terminar marcando poco más de tres minutos por cada mil metros, lo que le llevó a terminar el Medio Maratón con un crono de 1:04:19, el mejor registro de un atleta español en la carrera que dominó el keniano Moses Kibet con un tiempo de 1:01:54, récord de la prueba.



Pese a ello, Guerra no terminó del todo satisfecho, porque pensaba no superar el 1:03:30 que se había puesto como objetivo, “pero no ha podido ser. Yo quería ir a ritmo, pero la carrera salió muy lenta”, declaró a la Agencia Efe al finalizar la prueba. El test, sin ser definitivo, sí prueba que Javi está en el buen camino para conseguir, en el maratón de Londres dentro de veinte días, superar su mejor registro personal de la distancia, unos 2:09:33 que, si todo sale como debe salir, terminarán por ser un recuerdo el 23 de abril.

