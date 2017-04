Los vecinos se manifiestan en Segovia por un “Voltoya limpio”

Los vecinos, durante la concentración en el Azoguejo

Bajo el lema ‘Vecinos del Voltoya, no a la planta de residuos”, unas 150 personas se han manifestado en Segovia en contra de la instalación de la planta de gestión de residuos que la empresa Abersa S.L. pretende construir en esta localidad segoviana, en base a un proyecto ya aprobado, cuyas obras estaba previsto que se iniciaran el pasado 1 de marzo, pero aún no han comenzado. Con el Acueducto de testigo y centenares de segovianos y turistas en el Azoguejo, la Plataforma de Vecin@s Voltoya sin mierda se ha hecho un hueco y desplegando una gran pancarta, así como otras más pequeñas, han reivindicado un pueblo y un medio rural limpio. “No queremos que nuestros pueblos se conviertan en vertederos de la mierda que no quieren en otros sitios”, manifiestan. Una de las razones por la que se oponen a la planta de residuos es por “el alto riesgo de contaminación del agua que conlleva”, al estar proyectada, según explican, a escasos 50 metros del cauce del Voltoya, cerca del embalse, en una finca inundable, “afectando además a las aguas subterráneas, acuíferos y arroyos, de los que beben miles de personas y de los que depende el riego de muchos cultivos de la zona”.

También alertan del “riesgo para la salud de las personas y de todo el ecosistema de ribera, animales y plantas, del río Voltoya y por extensión del río Eresma”. La plataforma denuncia “la generación contínua de olores nauseabundos, molestos y perniciosos, que emitirá a la atmósfera y que respiraremos en las poblaciones cercanas”. Rechazan la ubicación elegida para la planta, “que no es polígono industrial, que no está próximo a la producción de los residuos y que no cuenta con las infraestructuras adecuadas; en un paraje cerca de la ermita del Pinarejo, de gran tradición popular, belleza y alto valor ecológico”. En la concentración celebrada al mediodía en Segovia han participado, además de vecinos de Aldeanueva del Codonal, entre los que se encontraba la alcaldesa, Pilar Arribas, vecinos de localidades limítrofes como Moraleja, Coca, Navas de Oro, Nava de la Asunción, Santiuste de San Juan Bautista, Juarros de Voltoya y Nieva, que rechazan la planta y se sienten igualmente “manipulados y engañados”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.