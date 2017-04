Rajoy reclama el compromiso de todos para aprobar los Presupuestos

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, pidió ayer “hablar bien de España” y “desconfiar de los adanes” que cuestionan la unidad nacional y que “se creen que hasta llegaron ellos no había nada porque no es verdad”. Además, reclamó seguir con las reformas que han permitido “dejar atrás la crisis” y poder destinar este año 5.000 millones más a las comunidades autónomas para Educación y sanidad.

Rajoy realizó estas declaraciones en la clausura del XIV Congreso Regional del PPCV, que se celebró este fin de semana en el Palacio de Congresos de Valencia y en el que recalcó que era “complicado gobernar sin recursos” pero que ahora “se podrá hacer algo que cuando se estaba en la indigencia” gracias a los 70.000 millones más de recaudación y que las prioridades son “la creación de empleo, sanidad, educación, justicia y dependencia”.

Por ello, reclamó responsabilidad a la oposición para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 y que no ocurra lo mismo que con la reforma de la estiba, en la que “un parlamento le dijo a un tribunal de justicia que no estaba conforme a cumplir sus resoluciones”.

“Esta legislatura es diferente, hay que pactar y lo hacemos desde la responsabilidad el que gobierna y que el que no, el que toma las decisiones y el que está en la oposición”, aseveró.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.