La Segoviana viaja al campo del rival más en forma de la categoría

Quino intenta disputar un balón a un jugador de La Bañeza en el pasado encuentro jugado en La Albuera. / KAMARERO

La Gimnástica Segoviana afronta hoy, en el Ruta de la Plata, uno de los encuentros más exigentes de la temporada en el Ruta de la Plata, en el que tendrá enfrente al Zamora, uno de los rivales más en forma en este momento de la temporada, empeñado como está en dar alcance al Cristo Atlético, que cierra el play off de ascenso, y del que se encuentra a seis puntos.



Con siete jornadas por delante antes del final de la competición, parece solo cuestión de tiempo que el conjunto azulgrana celebre el título de Liga. Pero antes debe pasar por el ‘dolor de muelas’ que significarán las visitas tanto a Zamora como a Salamanca, donde esperará el Unionistas. Dos encuentros de máxima exigencia de los que seguramente Abraham García podrá extraer buenas conclusiones de cara a una fase de ascenso que ilusiona sobremanera a la parroquia gimnástica.



La novedad en la semana de entrenamientos de la Segoviana ha sido la ausencia de (más) lesionados, toda una novedad si se tiene en cuenta la racha que acumula el conjunto gimnástico. Aún así, de cara al encuentro de esta tarde Abraham no podrá contar con Ayrton, al que la quinta amarilla que vio frente a La Bañeza le otorga una semana de descanso para seguir fortaleciendo su tobillo. Su lugar en la lista de convocados lo ocupa Domingo, superados en parte sus problemas de espalda, y que seguramente será más que útil frente al Zamora, necesitado como estará el equipo de un compañero que ayude en a Manu en el trabajo en el centro del campo. Además, entra en la convocatoria Dani Abad, que podría tener sus minutos de juego teniendo en cuenta que el Ruta de la Plata es uno de los campos con espacios de los que le vienen bien al hábil delantero azulgrana.



El Zamora llega al partido después de ganar a Unionistas y al Astorga, ambos por idéntico resultado de 2-0, por lo que llega en un gran momento, y con ganas de terminar con la racha de imbatibilidad de la Segoviana, que a falta de delantero de referencia con las bajas de Ayrton, Dani Arribas e Ivi, intentará apostar por la movilidad de sus hombres de ataque para poner en dificultades a la defensa zamorana.



Será un partido de play off para la Segoviana, en el que habrá que estar fuerte en defensa ante un oponente de los pocos que intentará discutirle la posesión del balón. El título de Liga no queda tan lejos, y un triunfo en el feudo de un cualificado oponente significaría un espaldarazo más a una temporada que lleva camino de ser histórica.

