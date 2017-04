A falta de ascenso, goleada

Buitre se dispone a rematar ante el portero Arrivi. / KAMARERO

El Naturpellet no celebró el ascenso de categoría, porque en la tarde de ayer, y durante toda la temporada, el UMA Antequera se ha empeñado en hacer preciosa la pelea por el subcampeonato de Liga, toda vez que el Barça B se alzó con el título al derrotar al Betis. Pero ayer el club que preside con fe inquebrantable Álvaro Fernández vivió una tarde extraordinaria, con más de 3.000 aficionados dejando pequeño un pabellón Pedro Delgado que volvió a revivir aquellas tardes en las que el Caja Segovia se codeaba con la élite del fútbol sala nacional.



Siempre dirán las malas lenguas (que las hay) que el Día de la Provincia y los 800 niños invitados por el club propiciaron este lleno. Pero si las malas lenguas saben restar, que resten 3.000 menos 800, y a lo mejor les sale que en la catedral del fútbol sala había más espectadores que asientos para ver un partido de Segunda División de fútbol sala.



Todo estaba preparado para la fiesta del ascenso, pese a que los agoreros ya vaticinaban un buen disgusto, pero no en forma de sorpresa en la cancha segoviana, sino de victoria del Antequera en el feudo de ElPozo B. Pero, cuando los Naturpellet y Narón saltaron a la cancha, el marcador en Murcia reflejaba un 2-0 para el equipo filial, por lo que se apuntaba a fiesta grande en el Pedro Delgado.



Y el equipo de Diego Gacimartín no quiso restar decibelios a la pasión de la grada, dominando desde el primer momento a su rival, y marcando el 1-0 apenas cumplido el tercer minuto de juego, después de una gran acción personal de Buitre con asistencia para su compañero, que marcó a puerta vacía después de que Arrivi hubiera salido a ejercer de fontanero, tratando de cerrar la primera vía de agua que mostraba la defensa del conjunto gallego.



Con el marcador favorable, tocaba esperar las noticias que llegaban desde Murcia, y que ciertamente no eran nada halagüeñas, con el Antequera remontando el marcador y marchándose al descanso con 2-3. A todo esto, el técnico del Narón, Javier Albes, se empeñó en pedir la cuota de protagonismo para su equipo, poniendo a Juve de portero-jugador en el minuto 6 de la primera parte, en un sistema de juego tan ridículo como tan de moda entre los entrenadores de los conjuntos de Segunda. Si se entendió poco cuando en el Pedro Delgado lo hizo el Mengíbar, y menos cuando lo desarrolló el Rivas, imagínese el lector cuando ayer lo hizo el último clasificado y virtualmente descendido, ante 3.000 personas, y con la sola intención de pasarse la pelota entre el portero y un compañero en el centro de la cancha. Viva el espectáculo.

El móvil echó humo Lo único que propició ese juego de cinco fue que el partido bajara de revoluciones, pero sin que Cidao pasara por un solo apuro, ya que el guardameta solo tuvo que realizar una intervención, a remate cercano de Malaguti, y eso fue bastante después de que Carlos Muñoz empalmara el 2-0 con un trallazo a la escuadra tras un saque de esquina.



Con el partido resuelto, porque era imposible de todo punto que el Narón lograra marcar dos goles, la espera se volvió tensa en el Pedro Delgado durante el tiempo de descanso, y aún más en la segunda parte, que dio comienzo con el tercer tanto local después de que Buitre y Borja Blanco se encontraran inspirados en la zona de ataque. El rival seguía jugando de cinco de vez en cuando, pero su éxito era el mismo que el de un ñu echando una carrera con un guepardo. Buitre marcaba el 4-0 después de que Alvarito le cediera la pelota tras un robo cuando el rival tenía la portería desguarnecida, y apenas segundos más tarde era Álex Fuentes quien se sumaba a la fiesta empujando el quinto de la tarde en el segundo palo después de un saque de esquina.



Por entonces, el interés del partido se centraba en ver las caras de los jugadores segovianos que ocupaban el banquillo, preguntando con la mirada a cualquiera que tuviera en la mano un teléfono móvil por el resultado del Antequera. El tercer tanto logrado por ElPozo B le dio algo de vidilla a esos últimos minutos, pero finalmente se consumó la victoria del conjunto malagueño, y un poso de decepción se pudo sentir tanto en la grada como en la cancha.



Pero había 3.000 personas en la grada que habían llegado incluso a hacer la ola en tierra de secano, y había que devolverles el precio de la entrada. Así que, a diez minutos del final, el Naturpellet se dispuso a agradecer a los aficionados su apoyo, elevando de nuevo su ritmo, siendo más ambicioso en la defensa del portero-jugador, y haciendo trabajar de firme a un Arrivi que no paraba de sonreír en la cancha, quién sabe si recordando viejos tiempos.

Devolviendo la entrada Álvaro López subió el sexto después del enésimo robo de balón, y Juanfran empujó el septimo, haciendo gala de una velocidad en sus acciones que desbordó a la defensa gallega en algunas ocasiones, lo que provocó un cierto ‘pique’ con varios componentes del Narón. Pero, concientes de que el próximo fin de semana el equipo se juega la temporada en la cancha del Rivas, lo que no iba a hacer ningún componente del Naturpellet era complicarse la vida con amonestaciones absurdas.



El Narón marcó su gol después de que Cokito batiera a Mordi en uno de los pocos errores de marca de la defensa segoviana, y los de casa consiguieron dos goles más antes de que se terminara el encuentro ante la ovación de unos aficionados que tienen ganas de dejar de ver a los equipos B de Barcelona y ElPozo, para ver a los equipazos que esperan en la Primera División. El próximo sábado, la solución a un ascenso directo que será del Naturpellet siempre que repita el resultado que consiga el Antequera en su compromiso frente al Elche.

NATURPELLET SEGOVIA: Cidao, Carlos Muñoz, Alvarito, Edu y Buitre. Borja Blanco, Iván Quintín, Álvaro, Chus, Álex Fuentes, Juanfran y Mordi.

CIDADE DE NARÓN: Arrivi, Sergio, Juve, Malaguti y Iván. Chicho, Cokito, Brais, Esparza, Mario y Zamo.

ÁRBITROS: Faubell Zaldívar y Navarro Rodríguez, de Zaragoza y Salamanca respectivamente. Mostraron tarjetas amarillas a Alvarito y Buitre por los locales, y a Chicho, Juve y Castro por los visitantes.

GOLES: 1-0 (m.3) Alvarito; 2-0 (m.10) Carlos Muñoz; 3-0 (m.23) Borja Blanco; 4-0 (m.27) Buitre; 5-0 (m.27) Álex Fuentes; 6-0 (m.29) Álvaro; 7-0 (m.31) Juanfran; 7-1 (m.36) Cokito; 8-1 (m.38) Edu; 9-1 (m.40) Juanfran.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la vigesimoquinta jornada de Liga en la Segunda División de fútbol sala, disputado en el pabellón Pedro Delgado, con la presencia de poco menos de 3.000 espectadores.

