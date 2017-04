El juez Moreno subraya que no se anularon las competencias de la AN

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ), Maikel Moreno, subrayó que no se despojó a la Asamblea Nacional (AN) de sus competencias constitucionales y que tampoco se anuló la inmunidad judicial de los diputados.

Moreno compareció en rueda de prensa para explicar que los magistrados obedecieron al exhorto emitido por el Consejo de Seguridad de Venezuela para revisar las sentencias contra la AN y sus integrantes y que por ello esta mañana se emitieron las sentencias aclaratorias 157 y 158 en la que se suprime el contenido sobre la inmunidad parlamentaria y se afirma que el Parlamento mantiene sus competencias.

