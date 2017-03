Segovia tiene prisa

Los jugadores del Naturpellet saludan a los aficionados en los prolegómenos de un encuentro jugado en el Pedro Delgado. / KAMARERO

El Naturpellet Segovia Futsal ha hecho las cosas tan bien en la presente campaña, que se ha ganado el derecho a tener dos oportunidades para conseguir el objetivo del club, el ascenso de categoría para devolver a Segovia a la primera división del fútbol sala español, de donde no le sacó un penalti fallado, o un gol en propia puerta, o una mala temporada.

Al equipo segoviano le restan, como mucho, dos victorias para retornar a la primera, pero puede ser una si el Antequera no consigue ganar en su compromiso en Murcia frente a ElPozo B, conjunto filial que ha sembrado algunas dudas después de la derrota de la pasada jornada de Liga en la cancha del Rivas, pero que hará una apuesta por ganar el encuentro a un equipo antequerano que tiene un problema con los equipos filiales, ya que no se le dan demasiado bien.

Como quiera que el UMA juega a las cinco de la tarde, y el Naturpellet a las cinco y media (lo de la unificación de horarios lo dejaremos para la última jornada, no sea que ya no haya nada que poner en juego...), la tarde podía apuntar a ser de transistores, pero como estamos en el siglo XXI, será una tarde de redes sociales. Con seguridad, twitter, o whatsapp, echarán humo durante el calentamiento y la primera parte del encuentro en el Pedro Delgado.

Aunque el Cidade de Narón se aferra a las matemáticas para jugarse en Segovia sus últimas opciones de permanencia, no parece que en el apartado deportivo el cuadro gallego pueda lograr dos victorias cuando no ha sumado una en toda la temporada. Pero... en deporte, y en fútbol sala hay buenos ejemplos de ello, no sería la primera ocasión que el convidado de piedra a la fiesta ha terminado siendo la estrella.

Y es cierto que todo se ha preparado para que Segovia viva la fiesta del ascenso, desde la presencia de un millar de niños en la grada por el Día de la Provincia, lo que augura una entrada espectacular en el Pedro Delgado, como la organización por parte del Ayuntamiento de los festejos si ese ascenso se culmina, con el corte de tráfico a la altura de la fuente de Santo Tomás a partir de las 20.00 horas, como el recibimiento al equipo en la tarde del domingo en la Casa Consistorial.

Todo está preparado, pero falta lo más difícil, culminar un ascenso que el equipo se ha venido trabajando desde hace muchos meses. Quedan, como mucho, dos partidos, pero Segovia tiene prisa por volver a la élite.

