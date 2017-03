Duelo de líderes

El delantero de la Gimnástica Segoviana Dani Calleja se va de dos rivales de La Bañeza. / KAMARERO

La Segoviana prepara su próximo partido ante el Zamora después del empate en La Albuera contra La Bañeza. El conjunto de Abraham García se desplaza el domingo a uno de los campos más difíciles del Grupo VIII de la Tercera División, el Ruta de la Plata. El hecho de que se enfrenten el líder de la pasada campaña y el de este curso dota al encuentro de expectación.



Los azulgranas afrontan el duelo enfilados en su temporada de récord. Sin embargo, la plantilla zamorana se encuentra lejos de los puestos de la pasada campaña. A fecha de hoy está en la quinta posición a seis puntos de la fase de ascenso. El plantel que dirige el técnico Miguel Losada busca entrar en la franja para disputar el play off y tras la victoria en el campo de La Eragudina frente al Atlético Astorga (0-2) la anterior jornada quiere plantar cara a la Gimnástica con la intención de sumar.



“Será un choque especial. Cuando firmé por la Segoviana siempre quise jugar contra un equipo como el Zamora. Es un rival de los que más me ha gustado enfrentarme”, asegura García. El partido de la primera vuelta se saldó con el resultado de 3-0 a favor de los azulgranas. “Los chicos aquel día estaban de dulce y ganamos con comodidad, pero cada encuentro es diferente. Lo vimos contra La Bañeza, donde faltó encontrarnos con el sistema que venimos practicando. Sabemos que son un conjunto rápido, que juegan bien a la contra”, reconoce.

Para la ocasión, no podrá contar con el nueve Ayrton, que cumple sanción y confía en recuperar a algún jugador de los tocados.

DANI CALLEJA, A MÁS El jugador Dani Calleja analiza al Zamora: “Sabemos que su mayor virtud es el contraataque y tenemos que ser capaces de contrarrestar su velocidad, como hicimos en la primera vuelta. Además, tenemos un cuerpo técnico que va a exprimir lo mejor de nosotros y no va a dejar que nos relajemos”.

El delantero sufrió una lesión que le tuvo apartado dos jornadas de los terrenos de juego, pero “poco a poco voy encontrando el estado físico óptimo”.

