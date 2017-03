El sueño de una provincia

El cierre del Naturpellet Segovia Carlos Muñoz disputa un balón por alto frente a un rival del Rivas Futsal. / KAMARERO

El cosquilleo se hace evidente cuando se viene el hashtag #SegoviaEsDePrimera. Las mariposas despegaron hace una semana por toda la provincia. La presión, que ha ido incrustada en cada partido del Naturpellet, ahora parece que va de la mano de los jugadores. Los nervios, que siempre están presentes, juegan a favor cuando se disfrutan en vez de cuando se padecen. Esa es la simiente de la plantilla de Diego Gacimartín, que ha logrado coronarse como rey de la regularidad, con permiso del FC Barcelona B Lassa -líder de la competición-.



De esta manera, ha marcado la diferencia en momentos decisivos del campeonato hasta firmar un aval de 17 encuentros consecutivos sin conocer la derrota. Estos números son la base por la que mañana el Pedro Delgado (a las 17.30 horas) prepara sus mejores galas para poner de lienzo el mejor escenario posible, la catedral del fútbol sala bajo la bandera del Segovia Futsal.



El sábado la ciudad quiere ver materializado el sueño de aterrizar en Primera División. Sin embargo, hay un kilómetro cero que contiene la euforia y que es uno de los pilares del deporte: el respeto. Más que prudente, el equipo se mantiene respetuoso. Esta virtud lleva una serie de factores intrínsecos y es que tienen posibilidades de verse en la máxima categoría concluido el duelo de mañana, pero también hay un rival directo que lucha por el ascenso -la UMA Antequera- y otro en la cancha -Cidade de Narón, que se juega el descenso.



Gacimartín consciente de ello, comenta: “Va ser difícil no pensar en lo que vaya pasando en el partido entre El Pozo Ciudad de Murcia y el Antequera. Durante nuestro encuentro notaremos las sensaciones que transmita la afición, pero tenemos que mantener un alto nivel de concentración para solo pensar en ganar al Narón. Sabemos que la UMA peleará hasta el final y que nuestro rival de esta jornada todavía tiene opciones de salvarse. La liga no termina aquí y si no podemos subir en Segovia seguiremos trabajando para lograrlo la siguiente semana -frente a Rivas-”.



El Cidade de Narón, colista de la Segunda, solo ha conseguido sumar tres puntos de tres empates en lo que va de calendario. A pesar de no haber podido conseguir ninguna victoria en toda la temporada, todavía tiene opciones reales de sellar la permanencia aunque esté a cinco puntos. Para que los gallegos vuelvan a estar en Segunda otro curso más, tienen que ganar al Naturpellet y jugárselo a una última carta frente a su rival más directo, el Prone Lugo. Este factor incentiva el choque de mañana en el Pedro Delgado. “El Narón tiene más recursos de lo que refleja la clasificación. Defienden de forma ordenada a media cancha y salen a la contra con diferentes sistemas de pívot. Son competitivos, pero les ha faltado ser más regulares durante los 40 minutos”, comenta el técnico segoviano sobre el conjunto coruñés.

CARLOS MUÑOZ, MENTALIZADO El cierre del Naturpellet Carlos Muñoz, un seguro en este enclave de partidos -dada su dilatada experiencia a lo largo de su trayectoria-, se mantiene tranquilo a la par que mentalizado: “La presión queda en un segundo plano. Estamos en un club como este para disputar estos compromisos. Los que nos exigimos hemos sido nosotros y estamos siguiendo los pasos del objetivo que nos marcamos a principio de la campaña”.



En cuanto al rival, sostiene: “Se están jugando mucho y vendrán a ponernos las cosas difíciles. Contamos con el apoyo del público que seguro que será clave para afrontar los momentos más duros”.

DÍA DE LA PROVINCIA La afición será un pilar fundamental durante el trascurso del duelo, como ya lo demostró en Mengíbar. Se prevé que el graderío del pabellón se tiña de colorido para alentar a los jugadores en forma de aura. Además, para esta fecha la junta directiva de la entidad fijó hace tiempo el ‘Día de la Provincia’ para que niños de distintos puntos del territorio segoviano disfruten del conjunto blanquirrojo en el mejor marco posible.

El NATURPELLET ASCIENDE SI... El Naturpellet tiene ganado el golaverage a la UMA Antequera después de imponerse en el partido de la segunda vuelta por 6-3 y la distancia entre ambos equipos es de dos puntos. Por tanto, la plantilla de Diego Gacimartín ascendería si supera al Cidade de Narón y el conjunto malagueño no vence a ElPozo Ciudad de Murcia (tendría que empatar o perder). En caso de que los segovianos acaben en tablas contra los coruñeses, subirían a Primera si los andaluces pierden frente a los murcianos.

