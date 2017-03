El 'no' a la independencia en Cataluña gana al 'sí' por 4,2 puntos

Los partidarios del 'no' a la independencia se imponen con un 48,5% a los partidarios de un Estado catalán (44,3%), rompiendo el empate técnico de los dos últimos barómetros del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, mientras que un 5,6% afirma que no lo sabe y un 1,6% no responde.

El director del CEO, Jordi Argelaguet, ha presentado este jueves en rueda de prensa este estudio, con un margen de error del +/-2,53% y 1.500 entrevistas realizadas del 6 a 21 de marzo, al inicio del juicio del caso Palau y tras las condenas por el 9N.

