La Junta destaca el progreso de las negociaciones de los PGC con C’s

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, explicó que las negociaciones de la Junta de Castilla y León con el Grupo Parlamentario Ciudadanos para sacar adelante el presupuesto de 2017 “progresan adecuadamente” si bien tampoco dio por descartado un acuerdo con UPL.

Tras apelar en todo momento a la prudencia desde el reconocimiento de que no conviene dar datos sobre los aspectos a negociación hasta que no se cierren, Del Olmo aseguró que en el presente, la Junta no ha cerrado ningún acuerdo con la formación naranja, más allá de un caso “puntual” recogido en el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas para 2017 para elevar a 300.000 euros el mínimo exento del Impuesto sobre Sucesiones para las herencias directas.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.