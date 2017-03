Segovia reúne a apicultores de toda España para luchar contra la varroa

Presentación del encuentro, en la UCCL. / Tamara de Santos

Durante un fin de semana —del viernes 31 de marzo al domingo 2 de abril— Segovia reunirá a apicultores de toda España con el común objetivo de encontrar una estrategia para luchar contra la varroa, el ácaro que diezma las poblaciones de abejas. Tal parásito es, dicho en palabras coloquiales por Juan Carlos Pérez, el responsable de Apicultura de UCCL, “el causante de todos los males” que sufren quienes se dedican a producir miel. Aunque, en rigor, los apicultores padecen otros problemas, la varroa es, sin lugar a duda, su mayor preocupación.

En unas jornadas celebradas en Zamora se planteó la posibilidad de organizar un encuentro en el que apicultores de diferentes regiones de España pudieran explicar cómo luchan a diario contra la varroa. Pérez cogió el guante y se comprometió a trabajar en la organización de este encuentro.

Ayer, en la presentación de esta actividad, Pérez insistió en que “la visión que tienen los investigadores de la varroa no es la misma que la de los apicultores”. Ahondando en esa idea, deseó que la experiencia de los últimos permita implantar “un método revolucionario” para combatir al parásito. Aunque tal método, cuyo nombre es ‘rascalacría’, ya está siendo utilizado por parte de numerosos apicultores, Pérez reconoció la conveniencia de fijar un protocolo del mismo, de forma que la técnica se aplique de forma similar por parte de todos los apicultores.

La varroa se esconde en el capullo de las abejas, cerrado, alimentándose de la hemolinfa de las larvas, lo que impide su normal desarrollo y provoca deformidades. Cuando la varroa está dentro del capullo, no se puede atacar, por lo que el deseo de los apicultores es conseguir un método efectivo para que la varroa aflore al exterior y sea vulnerable a los tratamientos.

‘Rascalacría’ se deriva de ‘rascar la cría’, un método que, según reconoció Pérez “está todavía en estudio” por lo que “no sabemos si es eficiente”, aunque algunos indicios apuntan en esa dirección. De momento, apicultores de toda España están aplicando, de forma experimental, el método, y ahora se espera que en el encuentro de Segovia expliquen sus experiencias.

Pérez recalcó que los participantes “somos profesionales, no investigadores”. El encuentro comenzará mañana, a las 19,00 horas, en Cuéllar, con la visita a las colmenas de ‘Mielería de La Infanta’. Ya el sábado, el escenario del encuentro se trasladará al Centro Cultural San José, en Segovia, en el que a lo largo de toda la jornada se sucederán conferencias y mesas redondas. Finalmente, el domingo, los apicultores marcharán hasta Maderuelo, a visitar los colmenares de Alejandro de la Hoz, en lo que Pérez consideró como “un ejemplo de apicultura racional”, advirtiendo que esa familia lleva produciendo miel desde el siglo XIX.

Los interesados en participar en el encuentro deben comunicarlo previamente llamando al teléfono 619 207657, de la Asociación Provincial de Apicultores Segovianos (APASE). La inscripción en el encuentro tiene un precio de 25 euros.

