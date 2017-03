Nicolás Herrero llega a la final del Torneo CET Majadahonda

Tras un magnifico 2016, la temporada no ha podido arrancar mejor para el jugador de Espacio Tierra Nicolás Herrero. Tras imponerse en el Campeonato Provincial en la categoría cadete, disputó el Torneo Majadahonda, uno de los referentes en Madrid, y pese a no salir entre los favoritos, en cuartos de final derrotó a Daniel Lara, segundo cabeza de serie, por 6/2 y 6/4, y en semifinales al cuarto cabeza de serie, Iván Bernal, por 7/6 y 6/4 para alcanzar la final donde fue derrotado por Pablo Manzano. Nicolás no solo demostró un gran nivel deportivo, sino también de comportamiento, recibiendo el Premio Valores por parte de la organización.



Además, el pasado fin de semana arrancó la participación de Saúl Verdugo en el Torneo Internacional Alameda. El segoviano sigue cogiendo experiencia, venciendo en primer ronda a Raúl Jiménez por 7/5, 4/6 y 7/5, siendo derrotado por el argentino Camilo Carabelli, clasificado entre los 800 primeros del mundo, por 6/3 y 6/4.

