Luis Alonso finaliza en la segunda plaza en la Dragon Trail de Uceda

Luis Alonso, en primer término, cruzando un arroyo con Pablo Vega y Óscar Delgado perseguiéndolo. / EL ADELANTADO

La localidad alcarreña de Uceda, acogió una nueva edición de la Dragón Trail, perteneciente al circuito Five Stations Trail, organizado por Arelgo Sports, que constó de dos distancias, 12 y 24 kilómetros. En la distancia más larga tomó parte el segoviano Luis Alonso, que continúa progresando adecuadamente en la recuperación de su lesión de rodilla.



Desde el inicio el segoviano entabló una dura lucha con Pablo Vega, a la postre ganador, en la que también participó Óscar Delgado, tercero en meta. En todo momento los tres primeros clasificados fueron encabezando la carrera, con Luis Alonso marcando el ritmo, sobre todo en los terrenos de ascenso y descenso, en los que intentó descolgar a su rival, pero sin cosneguirlo. Así, a falta de poco más de cinco kilómetros para el final, Vega elevó su ritmo, que el granjeño no pudo seguir, llegando el primero a la meta, con Alonso en segundo puestom y Delgado, tercero algo descolgado pese a que hasta la mitad de carrera estuvo formando el grupo cabecero con Pablo y Luis.



Alonso se mostraba satisfecho del resultado de la carrera, “parece ser que voy volviendo a la normalidad. La rodilla se comportó bien en Menorca en una carrera larga, y quería ver cómo se comportaba en una corta y más rápida, y parece ser que vamos por el buen camino. Ahora espera la Rioja Ultra Trail a finales de abril, una carrera de tres días que será muy valiosa, ya que comprobaré cómo va evolucionando la rodilla tras cuatro meses de entrenamiento ya más específico, para poder ir tomando decisiones sobre cómo afrontar la temporada”. El reto 300K está parado, “pero no olvidado. Lo retomaremos en cuanto pueda estar apto para el desafío”.

