"Todavía no está hecho"

Carlos Muñoz se abraza a Edu tras la consecución de uno de los goles del Naturpellet en el Pedro Delgado. / KAMARERO

El Naturpellet Segovia se ha ganado el derecho de conseguir el ascenso a la Primera División en casa, siempre que consiga la victoria el próximo sábado en su partido frente al Cidade de Narón, y el UMA Antequera no haga lo propio en el Palacio de los Deportes de Murcia, sin olvidar de que al equipo segoviano también le sirve el empate si el cuadro malagueño no gana a ElPozo B.



Pero que el Naturpellet estén en disposición de lograr el ascenso no significa que ya lo haya conseguido, y Carlos Muñoz, uno de los veteranos de la plantilla, rebaja la euforia, “porque todavía no lo hemos conseguido, y no hay que fiarse en absoluto, porque en esta competición ya sabemos lo que pasa cuando te sale un partido malo. La diferencia con el Antequera es pequeña, y no debemos confiarnos, en primer lugar por respeto al Cidade de Narón, que se está jugando las últimas opciones de permanencia, y después por nuestro propio rival por el ascenso, porque estoy seguro de que va a pelear hasta el final”.



Sin embargo, no se puede poner en duda de que la posición en la que se encuentra el equipo de Diego Gacimartín es envidiable, jugándose el ascenso en casa ante el último clasificado, y con su rival jugando en la cancha del tercero, que en su feudo solo ha perdido un partido de los doce que ha disputado. Pero, para llegar hasta aquí, el Naturpellet ha tenido que trabajar de firme, “porque la temporada ha sido larga, y al igual que hemos tenido resultados favorables que hemos conseguido muy al final, también se nos han escapado puntos en los momentos finales de los partidos”, señala Carlos, que al igual que el equipo ha ido a más en su rendimiento, “algo normal por otra parte. Yo nunca había jugado en Segunda División, y estaba claro que debíamos pasar un tiempo de adaptación hasta que consiguiéramos comportarnos como un equipo. Es cierto que durante ese tiempo los resultados fueron irregulares, pero paulatinamente fuimos entendiéndonos mejor, y llevando una línea ascendente. Lo importante es la trayectoria, y la confianza que hemos ido adquiriendo. Todos aportamos al equipo, y al final eso se nota”.

Presión toda la temporada A lo largo de la campaña regular, la plantilla del Naturpellet sí ha sentido la presión de tener que estar en lo alto de la clasificación, “no tanto en un partido determinado, sino a lo largo de toda la competición”, afirma el veterano cierre del equipo, que sí reconoce que la plantilla miraba con preocupación al encuentro del pasado sábado en Mengíbar, “porque considerábamos que la cancha y el rival eran de lo más difícil. Pero también se miraba con mucho respeto el partido anterior que teníamos ante Valdepeñas. Afortunadamente sacamos ambos adelante”.



El hecho de comenzar el partido del próximo sábado media hora más tarde de que lo haga el Antequera otorga una cierta ‘ventaja’, al ir conociendo el resultado con antelación, pero Carlos prefiere no saber lo que van haciendo otros equipos, “y centrarnos solamente en lo que seamos nosotros capaces de hacer. Está claro que si al descanso vamos ganando por 5-0 seguro que alguno preguntará, pero lo cierto es que yo prefiero que vayamos a lo nuestro e intentemos ganar el partido. Lo que venga después, ya se verá”.



Y se verá con muchos aficionados en la grada, porque coincidiendo con la mejoría del equipo, los espectadores han ido poblando en mayor número la grada del Pedro Delgado, “algo normal, porque la afición de Segovia siempre ha estado ahí, y en cuanto el equipo ha ido un poco mejor, ha respondido. Confío en que el sábado haya un gran ambiente en las gradas, y que al final del partido podamos celebrar el ascenso. A eso vinimos”, concluye Carlos Muñoz.

Confirmado el horario de las 17.30 horas Aunque no se ha podido confirmar este extremo, y en la nota oficial que envió el departamento de prensa del Naturpellet a los medios de comunicación informando del retorno al horario de las 17.30 horas no lo especificaba al señalar que la decisión se tomó “por decisión de la Liga Nacional de Fútbol Sala, tras recibir queja de otro club deportivo”, en el seno del Naturpellet se entiende que esa reclamación acerca del cambio de horario del partido ante el Narón a las 19.30 horas ha partido desde el Antequera, que tiene prevista la celebración de su partido ante ElPozo B a las 17.00 horas. Lo que verdaderamente no se termina de entender es que, a dos jornadas para el final y con lo que hay en juego, la Liga Nacional de Fútbol Sala no decidiera la unificación de horarios de los encuentros en los que hubiera en juego algo más que los tres puntos, porque aún está todo por decidir en la Segunda, tanto el título como el ascenso directo, las posiciones de play off, e incluso el descenso a Segunda B.

Día de la Provincia Con o sin cambio de horario, el Naturpellet ya había decidido tiempo atrás que el partido frente al Narón sería el ‘Día de la Provincia’, por lo que varios centenares de niños procedentes de los pueblos de Segovia estarán presentes en el Pedro Delgado para darle aún más color a una grada que se prevé registre una gran entrada. La expectación por la posibilidad cierta de que Segovia retorne a la máxima categoría del fútbol sala nacional es grande ha ido creciendo con el paso de las jornadas, un hecho que se ha podido comprobar en una mayor afluencia de aficionados, que en el último partido jugado en casa frente al Valdepeñas poblaron las gradas en número superior a 1.700 espectadores.

