La verdad de los documentos

Moisés López, en el palco de La Albuera durante su etapa como presidente de la Gimnástica Segoviana. / KAMARERO

Moisés López, presidente de la Gimnástica Segoviana desde que en 2014 cogiera las riendas del club como máximo representante de la Junta Gestora, y hasta que en 2015 dejó el cargo a Agustín Cuenca, ha querido salir al paso de todas las afirmaciones que desde hace algún tiempo le señalan, con calificativos más o menos gruesos, como un ‘pesetero’ que llegó a la Segoviana a lucrarse a costa del alquiler de un local que actuó como sede social de la entidad durante trece meses.

“Es ridículo que alguien pueda decir que vengo a la Segoviana a lucrarme, cuando lo que hicimos mis compañeros que yo durante el tiempo en el que estuvimos al frente del club fue rescatarlo de la desaparición, aún a costa de poner dinero”, afirma López, que prosigue, “es a nosotros a quienes vienen a buscarnos Ramsés y Agustín lanzándonos un S.O.S porque Fernando Correa estaba desaparecido como presidente desde septiembre de 2013, no se pagaba a nadie y el club iba a desaparecer. Teníamos dos opciones, irnos con Fernando o intentar echar una mano a la Segoviana, que estaba hecha cisco. Y optamos por lo segundo”.

La directiva que se mantiene en el club lo hace poniendo dinero, “entre dos mil y tres mil euros que poníamos entre los directivos prácticamente todos los lunes que nos reuníamos, para que el club pudiera seguir funcionando. Esa temporada pusimos entre todos los directivos más de 20.000 euros esperando que llegara el mes de mayo para ver qué pasaba con el club” señala López.

Una vez que la Segoviana logra estabilizarse en el corto plazo, los directivos alcanzan acuerdos con la Agencia Tributaria, con la Seguridad Social, con varios proveedores, y también con los jugadores, "con los que pactamos una quita de su deuda del 25 por ciento, y pagar el resto en tres plazos”. Pero en junio de 2014 no se presenta nadie a dirigir al club, y de nuevo Moisés se pone a la cabeza de una Junta Gestora “convenciendo a Calixto y a José Gordo para que me acompañaran, porque ya habíamos hecho muchas cosas, habíamos puesto nuestro buen dinero y parecía que el club salía adelante, pero aún con muchas necesidades”.

El local Llega la necesidad de irse del local que servía como sede: “Solo teníamos diez días para hacerlo, y ni un duro para irnos a ninguna parte, poniendo dinero nosotros para poder competir. ¡Pero si he mendigado bocadillos para los desplazamientos de los chicos a Lino, a la Concha, a La Tropical, a Julián Duque…!”.

Así aparece el local de Fernández Ladreda: “yo propongo a mi familia que me cedan un local de los que tenemos allí. Se lo digo a todos en la gestora que estábamos, y en la que participaban Ramsés y Agustín, y todos estuvieron de acuerdo en hacerlo. Esos locales estaban a 1.200 euros, y yo conseguí pactar con mi familia para dejarlo en 450, porque yo no soy el dueño del local, sino que tengo una parte del mismo. ¿La duración del contrato de alquiler? Pues no lo recuerdo, posiblemente dos años. Pero sí recuerdo que nadie dijo que había un local gratuito en la rotonda del Pastor. ¡Por supuesto que nos habríamos ido allí de haberlo sabido!”.

¿Por qué no se pagó el alquiler durante el tiempo que estuvo como presidente? Moisés responde: “Porque el dinero lo necesitábamos para los pagos más urgentes. Siempre se dejaba a la familia y a los amigos para el final. Por cierto, de la obra del local que ahora se dice que costó 3.000 euros, se encargó Paulino, directivo antes y directivo ahora, y no creo en absoluto que alcanzara esa cantidad”.

Y, existiendo un contrato firmado, y en teoría una buena relación con la junta directiva entrante que presidía Agustín Cuenca, ¿qué es lo que lleva a la Comunidad de Bienes a demandar a la Segoviana? Moisés reponde: “El hecho de que, sin avisarnos, los directivos desmontaran todo el local y Agustín me dijera que se marchaban de allí, y que no nos iban a pagar. Así no se hacen las cosas”.

López quiere aclarar todas las dudas, y una de ellas estriba en si en algún momento había mostrado su disposición de perdonar la deuda contraída por ese alquiler: “Les dije a los directivos, y lo mantengo aquí y ahora, que yo estaba dispuesto a perdonar mi parte, y que intercedería para que otra de las partes de la Comunidad de Bienes también pudiera ceder, pero que con la tercera de las partes deberían negociar ellos. La propuesta que me presentó su abogado Pedro Arahuetes, porque esto se ha convertido en un Pedro contra Moisés, fue que se lo perdonáramos todo, algo que yo no puedo hacer. Es más, cuando se acabe todo este pleito, dejo claro que mi parte de ese pago se la cederé a la Segoviana”.

Perdonando deudas Y es que al ex-presidente azulgrana le hace gracia (relativa) que le digan que se ha lucrado con el club, y muestra los documentos que acreditan que varios jugadores de la Segoviana se alojaron en una residencia de su propiedad en régimen de alojamiento, por el que condonó al club una deuda superior a los 11.000 euros, y que del año 1999 a 2004 la Segoviana generó una deuda con otra empresa suya por el alquiler de una sede, “con un coste superior a 24.000 euros, que perdoné firmando un convenio por el que el club me ponía un par de vallas. Me puso una”.

Pero la cosa va a más, “porque yo puse 2.000 euros de mi bolsillo para pagar a Ramón Marín (jugador de la Segoviana en la campaña 2013/14) cuando éste no estaba dispuesto a retirar la denuncia que iba a dejar al equipo sin poder jugar en Tercera, y también fui yo el que puso de su bolsillo para pagar a Maikel (jugador gimnástico hasta la campaña 14/15)”.

Ahora, toda la controversia surgida con el asunto de la sentencia del alquiler, ha generado mucha polémica, con insultos y veladas acusaciones hacia su persona incluidas, aunque Moisés no quiere acudir a los tribunales, “porque creo que no va a conducir a nada. Pero que alguien me diga que me he lucrado con el club cuando puedo demostrar que a lo largo de los años he puesto entre 50.000 y 60.000 euros... puede ser cierto que hubiera gestiones que podríamos haber hecho mejor, y de verdad no recuerdo lo que pasó con el recibo de socio devuelto por el banco, pero jamás puede nadie decir que nos hemos quedado con un euro de la Segoviana”.

