Del Olmo supedita la continuidad de la prórroga de los Presupuestos de la Comunidad a la aprobación de las Cuentas nacionales

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha defendido que la aprobación del Presupuesto General de la Comunidad no es "tan necesaria" porque la prórroga "funciona bien" y "no se ha parado absolutamente nada", tras lo que ha abogado por esperar al Presupuesto General de Estado que aprobará el Consejo de Ministros el próximo viernes para tener "datos fiables".

Tras asistir a la presentación de los resultados de Ibeaval de 2016 Del Olmo ha insistido en que, a su juicio, es más conveniente "esperar un poco" y conocer los datos reales sobre las entregas a cuenta, algo que ha confiado en conocer el próximo viernes para "seguir trabajando" y aprobar finalmente las cuentas de la Comunidad antes de que concluya abril.

La consejera ha explicado que actualmente la Junta trabaja con estimaciones y al conocer las cifras reales sí cambiarían los datos de ingresos y gastos. "Esperamos no tardar mucho, nos da igual unos días más, la prórroga funciona bien", ha insistido, tras lo que ha recordado que todas las autorizaciones de gastos se están aprobando, por lo que, como ha defendido, "no merece la pena no esperar a hacer los Presupuestos Generales de la Comunidad con datos fiables".

