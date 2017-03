El PP llama al deber compartido para aprobar los Presupuestos

El coordinador general del PP y responsable de Organización, Fernando Martínez-Maillo, ha llamado este lunes a la "responsabilidad compartida" de la oposición para aprobar en el Parlamento el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, que saldrá este viernes del Consejo de Ministros.

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido, Maillo ha asegurado que es una semana "importante" porque el Consejo de Ministros dará luz verde a las cuentas públicas y ha recalcado que la voluntad del Ejecutivo y del Grupo Popular es "negociar todo lo que sea necesario".

Tras recordar que los PGE incluyen partidas para "colegios, becas y ayudas sociales", Maillo ha resaltado que "no da igual a que haya Presupuesto a que no lo haya" y ha señalado que todas las formaciones deben asumir su responsabilidad, no solo el partido que apoya al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

