Un paso más corto

La Gimnástica Segoviana dio otro paso (esta vez un poco más corto) hacia la consecución del tercer título de campeón de Liga en el grupo octavo de la Tercera División, al repartirse los puntos con el conjunto de La Bañeza, en un encuentro que debe servir a los de Abraham García para algo más que para haber sumado un solo punto, puesto que el rival de ayer, el único que ha sabido aguantar a la Segoviana en los dos encuentros de Liga, mostró la manera en la que se le pueden complicar las cosas al equipo de Abraham García, con un gran derroche físico en la presión, un cambio de sistema defensivo oportuno para cerrar las bandas al equipo gimnástico, una amenaza casi constante a la contra... y algo de fortuna.



La Segoviana que jugó ayer en La Albuera, en otro día de los de mantita y sofá en lugar de frío y grada, hizo lo que tenía que hacer para buscar la victoria, pero en esta ocasión su producción ofensiva fue menos constante, fue castigado con un gol en uno de los escasos errores defensivos que tuvo a lo largo del choque, y no encontró el acierto necesario a la hora de culminar alguna de las ocasiones que tuvo, amén de encontrarse con el palo en un lanzamiento de Dani Calleja en la primera parte, y de la negativa del árbitro a señalar como penalti una mano del central David a remate de Kike en el segundo tiempo.

De primeras, sorpresa Dicho lo cual, el equipo azulgrana siempre intenta rentabilizar el precio de la entrada, y pese a que el viento racheado condicionó el juego, buscó en todo momento la portería contraria. Quizá el encuentro hubiera cambiado de signo si Fernán no se hubiera encontrado con un defensa en el primer acción de ataque local, que terminó con su lanzamiento ligeramente desviado, o si poco más tarde, su balón centrado desde la izquierda no hubiera botado en el larguero antes de irse fuera del campo. La Segoviana tuvo las dos primeras ocasiones, pero lo que en otros partidos hubiera supuesto el 1-0, ayer no lo fue.



La Bañeza metió músculo en la presión, con Richi haciendo un gran desgaste sobre la salida del balón tanto de Chema como de Anel, y es cierto que por momentos puso en complicaciones a los de casa, por lo que los amantes del fútbol sí tuvieron la ocasión de disfrutar de los movimientos de unos y otros en una zona tan comprometida del campo como las inmediaciones del área de Facundo. La Segoviana, sin rifar la pelota, trataba de jugar a dos toques. La Bañeza apretaba de tal manera que sus futbolistas conseguían llegar a castigar cada error en el control de la pelota.



Con el partido de poder a poder, llegó el sorprendente 0-1, tras un balón enviado en profundidad hacia Richi. Javi Marcos, ayer de nuevo lateral derecho, no adelantó la línea todo lo que debía, habilitando al delantero visitante. que batió a Facundo. Hacía muchas jornadas que la Segoviana no se veía por detrás en el marcador.



La reacción del conjunto gimnástico fue la esperada, aunque costara un poco más de la cuenta encontrar las costuras al entramado defensivo bañezano. Con Dani Calleja metiéndose hacia el centro, la salida del balón fue más limpia, y así llegaron los mejores minutos azulgranas de la primera parte, con un lanzamiento del centrocampista que se encontró con el larguero, y un mano a mano con el mismo protagonista, que combinó bien con Ayrton, al que el balón le botó un poco más alto de lo normal, marchándose fuera. Poco más tarde, Kike no remataba cuando tenía la opción tras una buena jugada en el área visitante. El gol se veía venir, hasta que finalmente llegó tras un envío desde la banda que despejó un defensa hacia la zona de influencia de Fernán, que con su control se puso el balón en disposición de rematar, algo que hizo de manera brillante al palo largo, consiguiendo así el 1-1 con el que se llegó al descanso.

Esta vez no salió Con la moral de haber conseguido igualar el encuentro antes del descanso, la Segoviana salió con muchas ganas en la segunda parte, y durante veinte minutos rondó de tal manera el gol, que parecía que éste terminaría por llegar aunque fuera por aplastamiento. La Bañeza entró algo desubicada al encuentro en la reanudación, y recibió un buen número de ocasiones que salvaron las intervenciones del portero Sánchez, que salvó a su equipo en este tiempo, sobre todo en un remate cercano de Kike, más un centro chut de Dani Calleja que llevaba camino de convertirse en el segundo tanto gimnástico si no hubiese sido por su intervención.



Luis Carnicero, cumpliendo sanción en la grada, vio claro que debía cambiar el sistema defensivo si quería aguantar al menos el empate, y colocó a Sergio Rodríguez como lateral derecho, pasando a defensa de cinco. El cambio vino a coincidir con la salida del campo de Quino, y la entrada de Víctor Pérez, con lo que Rubén pasó al centro del campo. Fue la primera ocasión a lo largo de la temporada en la que al técnico de la Segoviana no le salieron bien los planes, porque el equipo perdió fluidez en el juego, y la producción ofensiva bajó muchos enteros.



Más por empuje que por fútbol, la Segoviana enlazó tres ocasiones más, pero el remate de Javi Marcos se encontró con la buena respuesta de Sánchez, Borja Plaza lanzó desviado en una acción eterna dentro del área bañezana, y el lanzamiento lejano de Víctor Pérez fue detenido con seguridad por el cancerbero del equipo visitante, que viendo que tenía cerca el empate se reforzó en su estrategia, y no estuvo lejos de sorprender a la Segoviana con un par de robos cerca del área local. Finalmente llegó el reparto de puntos, que La Bañeza festejó como se merecía, y que acerca un poco más al líder al título liguero.

