La localidad apoya que sigan las ayudas a las áreas de influencia de los Parques Nacionales

El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma se ha adherido al acuerdo de la Asociación nacional de Municipios con territorio en Parques Nacionales (AMUPARNA), de apoyo a la reanudación del reparto de subvenciones en las áreas de influencia de los parques nacionales. El último pleno aprobó por unanimidad el apoyo a la petición de la asociación, que demanda al Ministerio de Medio Ambiente y a Parques Nacionales, el reparto de la consignación presupuestaria para las subvenciones a las áreas de influencia de los parques nacionales en la anualidad 2017 (presupuesto prorrogado) y que no se pierda la partida. También solicita que se encuentre la fórmula para no perder la partida de 2016, que no se ha llegado a repartir e iniciar los trámites para que las ayudas aumenten su cuantía económica y se otorguen en todo el territorio nacional directamente a lo ayuntamientos, sin concurrencia competitiva.

La Asociación de Municipios con territorio en Parques Nacionales se constituyó en el año 1998 y está formada por 89 municipios incluidos en algún parque nacional español. Sus objetivos son la defensa del municipalismo, así como proteger y promocionar los intereses comunes de estas entidades locales. Desde la creación de los primeros parques nacionales, las áreas de influencia socioeconómica han venido recibiendo del Estado una serie de subvenciones dirigidas a promover un desarrollo económico sostenible en el entorno de los parques.

