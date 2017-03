Sepúlveda sufre un leve seísmo de madrugada

Un seísmo leve se ha registrado esta madrugada, cerca de Sepúlveda, según ha informado la Red Sísmica Nacional, dependiente del Instituto Geográfico Nacional.

El temblor ha quedado registrado en el sismógrafo a las 00,08 horas de hoy domingo, localizándose su epicentro al norte de Sepúlveda, a 12 kilómetros de profundidad. La magnitud del mismo fue de 1.6 (mbLg).

El alcalde de Sepúlveda, Ramón López, ha confirmado que la población no ha sentido el seísmo. El geólogo Andrés Díez ha asegurado que “si no se ha sentido el terremoto ha sido por dos motivos. El primer lugar, porque uno de esta magnitud es difícilmente perceptible por las personas. En segundo lugar, porque ha tenido lugar a mucha profundidad para que se sienta”.

No es la primera vez que en Sepúlveda o sus inmediaciones se registra un terremoto. En 2010 hubo uno, de magnitud 1.8.

Según informa la web www.geologiadesegovia.com, “Segovia se encuentra entre las zonas con menor actividad sísmica de la Península Ibérica”. No obstante, a lo largo de los últimos siglos se han dejado sentir y registrar tanto los efectos de terremotos acontecidos en lugares distantes, como Lisboa, como de pequeños seísmos con epicentros en Segovia.

La Red Sísmica Nacional ha registrado, además del de 2010, otros cinco seismos en la provincia en los últimos años, todos de leve intensidad, de los que uno tuvo lugar en La Granja de San Ildefonso (1999), y cuatro en Ceguilla (tres en 2000 y uno en 2003). De todos ellos, el único que sintió ligeramente fue el registrado en 2003, recordado todavía por los vecinos de la zona de Navafría.

