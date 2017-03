El Vallelado vuelve a quedarse a las puertas del ascenso

Las parejas participantes en el partido de paleta. / STADIUM VENECIA

El CP Vallelado volvió a quedarse a las puertas del ascenso a la División de Honor, tras perder frente al Stadium Venecia en los dos encuentros de la semifinal de un play off que se le sigue resistiendo al conjunto segoviano.

Y no lo tuvo lejos el Vallelado en el logroñés frontón de Adarraga, porque en el encuentro de paleta, Nacho y Cholo se impusieron a Idoipe y Pérez en el primer set por un 8-15 que metía mucha presión a los maños. Pero éstos supieron manejar esa presión, los segovianos tuvieron sus opciones de lograr la victoria en la segunda manga, pero terminaron cediendo por 15-12, y en el tercer y definitivo set la victoria por 10-6 del Stadium obligaba al Vallelado a ganar en dos mangas el partido de pala corta.



La empresa se antojaba muy difícil para Cillo y César, que se medían a una pareja muy consistente como la formada por Mercado y Bailo, que no dieron ninguna opción a los jugadores segovianos imponiéndose en dos mangas, y volviendo a dejar al Vallelado a las puertas del ascenso pese a su buena temporada.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.