La Segoviana busca motivaciones hasta el final de la liga regular

Ayrton controla el balón durante el encuentro que la Segoviana jugó en el campo de La Llanera. / IBAÑEZA.ES

Con el título de campeón de Liga prácticamente en el bolsillo, porque raro sería que un equipo que ha perdido trece puntos en treinta partidos se fuera a dejar doce en ocho, y más después de que ayer el Astorga perdiera su partido frente al Zamora, la Gimnástica Segoviana prepara el sprint final de la competición regular con la intención de llegar al play off de ascenso de la mejor manera posible, y eso pasa indudablemente por recuperar a los jugadores lesionados, sin duda la nota negativa de una temporada espectacular en lo deportivo. En lo económico, pese al trabajo, los lunares van apareciendo.



De momento, al club le ha llegado otra baja para toda la temporada con la rotura del cruzado de Alfonso Berrocal, que evidentemente se perderá el resto de la temporada. La mala noticia ha venido a empañar en parte la buena nueva de la recuperación de Alfon, que poco a poco se va poniendo en forma e incluso podría llegar a tener minutos en alguno de los encuentros que restan hasta el final de la temporada.

La defensa, recuperada De los lesionados de menos duración, tanto Dani Arribas como Ivi continúan evolucionando de sus problemas musculares, pero no llegaran al encuentro de esta tarde frente a La Bañeza. Por el contrario, Borja y Víctor Pérez sí podrían entrar en la lista, a la espera de que Abraham García apueste por ellos, o bien mantenga en los costados a Guille Duque y Rubén. El primero sorprendió por su buen nivel después de un par de meses lesionado de la rodilla, y el segundo mantiene su alto nivel habitual. La duda en el once puede estar en el centro de la defensa, con Chema, Anel y Javi Marcos en buena forma, creando al técnico el bendito problema de elegir a dos de los tres.



Llega al campo de La Albuera el conjunto de La Bañeza, otro de esos equipos que se ha instalado en la zona media de la clasificación, pero mirando constantemente a la parte baja, de la que no queda tan lejos. El grupo octavo de la Tercera se ha igualado por la mitad, y salvando un Villaralbo que ya mira a la próxima temporada en la Regional de Aficionados, el resto de equipos de la décima plaza hasta la antepenúltima siguen trabajando para evitar el descenso.



Así que el conjunto bañezano intentará ‘pescar’ en un río azulgrana del que muy pocos han sacado algo más que un buen chapuzón. La Segoviana, con su juego abierto, su calidad en todas las líneas, y su presión alta tras pérdida, ha sabido hacerse tan fuerte en su feudo que son ya muchas las jornadas en las que los tres puntos se quedan en casa.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.