Agua en los dedos

Bruno intenta culminar un contragolpe sobre la portería del Torrelavega. / AMADOR MARUGÁN

El Balonmano Nava tiene por costumbre no hacer nada fácil. Todo lo que ha conseguido el club a lo largo de los años le ha llevado un esfuerzo ingente, muchísimo trabajo, y no pocos sinsabores. Quizá por eso los éxitos se han disfrutado tanto, y en los disgustos se ha puesto la cara de resignación propia del que no puede hacer más.

El equipo de División de Honor Plata va a tener que sudar tinta china para lograr la permanencia en la categoría casi hasta el final de la competición, porque cuando lo tenía todo de cara para sumar los dos puntos ante el Balonmano Torrelavega, remontado una diferencia de cinco goles hasta ponerse tres por delante mediado el segundo tiempo, no encontró la manera de aguantar su ventaja, escapándosele una victoria que habría encarrilado de manera casi suficiente su permanencia. El equipo dio la cara, pero sus altibajos en el juego le llevaron a la derrota.

Del rival se temía sobre todo su contundencia defensiva más la velocidad de su contragolpe, y ciertamente de ambas cualidades se pudo dar fe en una primera parte que fue lo que los colegiados quisieron que fuera. La pareja catalana no pitó lo mismo en un área que en otra, y ello repercutió en el juego de ambos conjuntos, porque el equipo cántabro se empleó con la fuerza habitual en su 6:0 defensivo, en el que solamente Tello era capaz de encontrar los resquicios, y cuando tocaba correr, los visitantes corrían más que los de casa para machacar a la contra.

Además, cuando el Viveros Herol lograba frenar la primera acometida cántabra, los ataques estáticos del Torrelavega, al límite del pasivo, lograban casi siempre su objetivo, tanto que Samuel pidió el cambio en el minuto 15 de partido dando entrada a Juan Carlos Cabada después de haber encajado una decena de goles de todos los colores.

Con Tello buscando desesperadamente un amigo que le ayudara en ataque, el equipo de casa trató de aferrarse a su defensa para frenar la sangría. Hasta cinco penaltis, más dos exclusiones, sumaron los de casa en la primera parte, que concluyó con un 13-17 y el cántabro Marcos Dorado excluido por intentar frenar una contra local con el tiempo cumplido, tal era la motivación del Torrelavega por ganar el choque.

Reacción Pese a la inferioridad numérica, el conjunto visitante consiguió marcar en el primer ataque de la reanudación que le duró casi un minuto. El 13-18 ponía las cosas muy difíciles, pero Óscar Perales tenía un plan, y con Alberto García encabezando el 5:1 defensivo , el encuentro cambió de signo radicalmente, porque el ritmo del juego se elevó de tal manera que el Torrelavega se vio superado por las circunstancias.

El choque se adentró en un terreno minado para los visitantes, porque la defensa navera se mostraba extraordinariamente activa, Cabada contribuía bajo los palos, y Bruno machacaba a la contra. Así, del 13-18 se pasó al 22-19 en doce minutos frenéticos, con pérdidas de posesión constantes por ambos bandos de las que sacaba más y mejor partido el conjunto de casa, con todos los jugadores aportando, y el técnico visitante, Diego Soto, intentando reconducir la situación tras ver cómo en plena vorágine local, Sergio Crespo se autoexcluía dos minutos por simular un golpe, y en la portería Luis de Vega no paraba una.

Al final el entrenador del Torrelavega consiguió su objetivo, dando entrada a Pablo San Emeterio bajo los palos. La actuación del portero cántabro fue decisiva para la suerte del partido, tanto como la desafortunada actuación de Carlos Villagrán. El capitán del Viveros Herol Nava, que nunca se esconde y tampoco lo hizo ayer, no estuvo nada acertado en las entregas, y cuando Perales se vio forzado a meter a Simón García el equipo bajó el ritmo, permitiendo que su oponente tomara aire, y volviera a meterse en el encuentro.

Otro parcial en contra Así, el Torrelavega tuvo tiempo de leer mejor el sistema defensivo local, encontrando los espacios sobre todo por los extremos, donde tanto José Carlos Hernández como Vicente Benito estuvieron muy acertados. El equipo visitante endosó al Viveros Herol un parcial de 0-5 que le devolvió la iniciativa en el electrónico a diez minutos para el final, dejando el encuentro muy abierto en su desenlace, pero con la sensación de que al cuadro navero se le había pasado su momento.

Pese a ello, los locales apretaron los dientes, y tuvieron sus opciones aún cuando se vieron con tres goles de desventaja en el tramo final. Pero San Emeterio emergió de nuevo como una figura clave para su equipo, y la gestión de los últimos minutos del partido en los jugadores del Balonmano Nava no fue la mejor, enlazando casi sin solución de continuidad buenas acciones defensivas con pérdidas de posesión más que evitables. No hubo tiempo para la remontada, y la victoria se marchó para Torrelavega, dejando al Viveros Herol la sensación de que tuvo el partido en la mano después de haber trabajado muchísimo para conseguirlo, y sin embargo le dejó marchar. Toca seguir sufriendo.

