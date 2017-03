El PP lamenta “el oportunismo” de Gordo con la presa de ‘El Tejo’

Vista aérea del embalse de El Tejo, en El Espinar

El Partido Popular de El Espinar pide al secretario general del PSOE de Segovia, Juan Luis Gordo, que “deje el oportunismo y no se quiera convertir ahora en adalid de la defensa del proyecto de recrecido de la presa del Tejo, cuando no hace mucho diferentes gobiernos del PSOE se negaron a apoyar iniciativas relacionadas con este proyecto”. Los populares recuerdan ahora que en 2006 el Grupo Socialista en el Senado no apoyó una moción, presentada por los senadores del PP de Segovia en la Comisión de Medio Ambiente celebrada el 27 de junio por la que “se instaba al Gobierno a realizar las obras necesarias para el recrecimiento de la presa de El Tejo, destinada al abastecimiento de agua de la población de El Espinar”. Después, en junio de 2011, el proyecto de recrecida de la presa de El Tejo obtuvo, bajo la Administración socialista, declaración de impacto ambiental negativa, por lo que “plantearlo ahora está fuera de lugar, por improcedente”.

"Si tan preocupado y convencido estaba como parece que está ahora el señor Gordo con el proyecto de la recrecida de El Tejo debería haber convencido a los responsables del Ministerio de Medio Ambiente para no firmar una declaración de impacto ambiental negativa basada en unos argumentos muy poco sólidos tras un estudio de impacto ambiental somero e inconcluso y no decirlo ahora de manera oportunista porque no se podría llevar a cabo”, subrayan desde el PP de El Espinar. Para los populares, “con esa DIA negativa se esfumó un proyecto que aportaba solución al abastecimiento de agua durante todas las épocas del año para todo el municipio de El Espinar, todos los pueblos del corredor de la N-603, zonas de Segovia y zona de La Atalaya”. De hecho el Ayuntamiento de El Espinar presentó en 2011 a la Secretaría de Estado de Cambio Climático un recurso contra esta DIA ante las consecuencias negativas y afecciones que tenía para el desarrollo de la zona, que sin embargo no prosperó. El PP espinariego señala que, según han indicado los parlamentarios populares de Segovia, tras un encuentro con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, la presa del Ciguiñuela permitiría almacenar agua para ser conducida hasta Puente Alta y desde aquí al embalse de El Tejo, solucionando los problemas de abastecimiento de El Espinar.

