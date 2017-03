La liga, en ebullición

Álvaro presiona a un contrario durante un partido del Naturpellet. / KAMARERO

Después de pelear durante toda la temporada, de remontar una mala racha en el inicio de la liga hasta sumar tantos partidos sin perder que hay que mirar el calendario para recordar la fecha de la última derrota, el Naturpellet se encuentra en la antesala de firmar el ascenso a una Primera División que lleva esperando a Segovia desde que el CD La Escuela Caja Segovia se convirtiera en historia.



Más allá de lo que haga el UMA Antequera, que anoche disputó su encuentro de Liga ante el O Parrulo Ferrol, lo cierto es que la iniciativa para conseguir ese ascenso la tiene el conjunto segoviano, que juega en el jiennense pabellón Sebastián Moya Lorca frente al conjunto revelación del campeonato, un Atlético Menjíbar que apura sus (escasas) opciones de disputar el play off de ascenso.



El equipo de Javier Garrido es un rival de los ‘pesaos’, que nunca se van de los partidos, y que si tiene que emplear el portero-jugador con muchos minutos por delante para conseguir romper el ritmo a su adversario lo hace. Hasta hace pocas jornadas estaba metido de lleno en la pelea por el play off, pero cinco derrotas consecutivas le han sacado de esa lucha hasta el punto de obligarle a ganarlo todo, y aún así esperar a lo que haga el Valdepeñas, para verse con opciones.



En el conjunto segoviano, la ausencia de Borja Blanco es ya conocida, puesto que a pesar de que el diagnóstico sobre su molestia muscular rebajó el alcance de la lesión, e incluso Diego Gacimartín se atrevió en la tarde del jueves a meterle en la lista de convocados, forzarle implicaría asumir un riesgo que puede pasar factura en los siguientes compromisos del equipo. El plantel demostró encontrarse en un buen momento, compitió de manera espectacular ante el Valdepeñas, incluso en el segundo tiempo en el que no pudo contar con el concurso del madrileño, y aunque el partido será de máxima dificultad, el Naturpellet puede ganar sin su participación.

Ganar en Menjíbar supondrá para el Naturpellet el haberse ganado la opción de celebrar el ascenso en el Pedro Delgado dentro de una semana. Pero es mejor no adelantar acontecimientos, porque no será sencillo lograr los tres puntos del Sebastián Moya. La liga entra en ebullición para el equipo segoviano, que lleva cocinando su ascenso a fuego lento durante toda la temporada.

